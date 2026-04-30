Nhóm thanh thiếu niên mang gậy ba chĩa quay clip đăng lên mạng câu view 30/04/2026 20:08

(PLO)- Nhóm thanh thiếu niên ở TP Đà Nẵng mang theo hung khí quay clip đăng lên mạng xã hội để câu like, câu view.

Ngày 30-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Đại Lộc vừa làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, quay clip đăng lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí. Ảnh: CA

Trước đó, nhóm thanh thiếu niên mang theo gậy ba chĩa tự chế. NAV (15 tuổi) chạy xe máy chở theo PKTT (17 tuổi) và PTĐ (16 tuổi, cùng ngụ xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi từ xã Điện Bàn Tây đến xã Đại Lộc.

Mục đích của nhóm là quay clip đăng lên mạng xã hội để câu view, câu like.

Theo công an, hành vi của nhóm này tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.

Hiện Công an xã Đại Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.