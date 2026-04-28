Sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài tát vào mặt tài xế ô tô 28/04/2026 09:02

(PLO)- Người đàn ông nước ngoài đạp ô tô, tát vào mặt tài xế sau khi xảy ra va chạm giao thông ở Đà Nẵng.

Ngày 28-4, lãnh đạo phường An Hải, Đà Nẵng xác nhận Công an phường đang thụ lý giải quyết vụ xô xát giữa một người nước ngoài và tài xế ô tô xảy ra trên địa bàn.

Người đàn ông nước ngoài tát vào mặt tài xế ô tô. Ảnh: TN

Trước đó, tối 27-4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một người đàn ông nước ngoài và tài xế ô tô. Vụ việc được xác định xảy ra chiều cùng ngày.

Trong clip, người đàn ông nước ngoài chở theo một phụ nữ trên xe máy, người này không đội nón bảo hiểm.

Khi băng qua đường, xe máy xảy ra va chạm với ô tô. Người đàn ông nước ngoài và phụ nữ ngã xuống đường. Sau đó, người này đứng dậy, tỏ ra bực tức, dùng chân đạp vào đầu ô tô.

Cùng lúc, tài xế ô tô mở cửa bước xuống xe. Khi anh này chưa kịp trao đổi, người đàn ông nước ngoài đã tát vào mặt tài xế.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm khu vực đường Võ Nguyên Giáp đang đông người, chật kín xe cộ.

Clip đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bất bình với hành động của người đàn ông nước ngoài.