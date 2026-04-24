2 xe máy đối đầu, 2 người cùng xã không qua khỏi 24/04/2026 08:06

(PLO)- Hai xe máy đối đầu trong đêm khiến hai người cùng xã tử vong tại chỗ.

Sáng 24-4, lãnh đạo UBND xã Tam Anh, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người cùng xã tử vong. Ảnh: CTV

Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 23-4, trên tuyến đường ĐH2 (đoạn qua thôn Đông Thạnh, xã Tam Anh), xe máy 92AA-43120 do anh ĐNT (40 tuổi, xã Tam Anh) cầm lái va chạm với xe máy 92N1-62922 do anh LAH (22 tuổi, ngụ cùng xã) cầm lái.

Trước khi xảy ra va chạm, hai xe máy chạy ngược chiều nhau. Cú tông trực diện khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, hai xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.