Tài xế xe đầu kéo chở dầu qua biên giới bán kiếm lời 23/04/2026 09:32

(PLO)- Tài xế chở 880 lít dầu qua biên giới Việt Nam - Lào với ý định bán lại kiếm lời nhưng đã bị Bộ đội Biên phòng và Hải quan phát hiện.

Sáng 23-4, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết lực lượng Biên phòng vừa phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu Diesel (DO) qua biên giới.

Tài xế chở dầu qua biên giới. Ảnh: BP

Trước đó, trưa 22-4, tại barie số 1 khu vực cửa khẩu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra xe đầu kéo 11H-007.98 kéo theo rơ-moóc 11R-001.36 do tài xế LNL (47 tuổi, ngụ phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) cầm lái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm rơ-moóc có một két kim loại hình trụ, được hàn cố định vào khung xe, bên trong két chứa chất lỏng nghi là dầu Diesel.

Khai thác thông tin ban đầu, tài xế L khai nhận số chất lỏng trên là dầu Diesel, thể tích khoảng 880 lít.

Lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: BP

Ông L khai mua số dầu này tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, với số tiền hơn 24,5 triệu đồng, dự định vận chuyển qua Lào bán lại kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.