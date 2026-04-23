Nhóm thanh thiếu niên 'đại náo' đường phố Đà Nẵng bị bắt 23/04/2026 14:36

Ngày 23-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã bắt tạm giam đối với bảy bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên "đại náo" đường phố Đà Nẵng cùng hung khí. Ảnh: CA

Các bị can gồm: Ngô Văn Dương (19 tuổi), Ngô Văn Cường (19 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (17 tuổi), Bùi Ngọc Pháp (17 tuổi) và Phan Phước Đức (18 tuổi, cùng ngụ phường Liên Chiểu), Trần Duy Minh (18 tuổi) và Phạm Văn An (17 tuổi, cùng ngụ phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Trước đó, Phòng CSHS phát hiện tài khoản “24h Channel” đăng tải video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí, la lối, khiêu khích trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Liên Chiểu) gây bức xúc trong dư luận.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo tổ chức lực lượng khẩn trương xác minh, truy xét, quyết tâm làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng ngày 10-4, tại nhiều tuyến đường thuộc phường Liên Chiểu, nhóm trên đã chạy xe máy, mang theo hung khí gồm: Súng bắn hạt nở, bình xịt hơi cay, kiếm, tuýp sắt… để truy tìm, đuổi đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân.

Công an thu giữ phương tiện và hung khí. Ảnh: CA

Không dừng lại ở đó, các nhóm này tiếp tục tụ tập, chuẩn bị thêm nhiều hung khí nguy hiểm như: Dao phóng lợn, ba chĩa, kiếm… rồi truy đuổi nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Quá trình đấu tranh, cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật được các bị can trên mang theo trong quá trình gây rối.

Ngoài những bị can kể trên, hai người chưa đủ 16 tuổi là Mai Võ Xuân Huy và Nguyễn Quang Hiếu (cùng ngụ phường Hòa Khánh), Phòng CSHS đã đề xuất áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người khác có liên quan.