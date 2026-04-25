Dùng clip nhạy cảm, ép bạn gái cũ quan hệ với nhiều người để thu tiền 25/04/2026 11:44

(PLO)- Sau khi chia tay, thanh niên ở TP Đà Nẵng dùng clip nhạy cảm ép bạn gái cũ quan hệ tình dục với mình và nhiều người khác để thu tiền.

Ngày 25-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã bắt tạm giam bị can Mai Thành Trung (26 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi cưỡng dâm.

Trung bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 23-4, Phòng CSHS tiếp nhận nguồn tin về tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Phòng CSHS phân công cán bộ vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 8-2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với NHTM (18 tuổi, ngụ xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Trong thời gian quen nhau, hai người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. Đồng thời M tự quay video nhạy cảm gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2-2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình.

Từ cuối tháng 2-2026, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M phải quan hệ tình dục với Trung và những nam giới khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội.

Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M buộc phải chấp nhận. Bước đầu xác định, Trung đã ép buộc M quan hệ chín lần với nhiều người đàn ông khác nhau.

Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ những người này với mỗi lần từ 500.000-1.500.000 đồng. Tổng cộng Trung đã thu của những người này trên 10 triệu đồng để trục lợi cá nhân.

Không dừng lại, ngày 21-4, Trung tiếp tục yêu cầu M đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm.

Công an thu giữ tang vật tạm giữ gồm hai USB chứa dữ liệu video liên quan, một điện thoại di động Iphone 12 Pro Max và một máy tính xách tay.