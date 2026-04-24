Đà Nẵng có thể thu gần 12.000 tỉ đồng từ đấu giá đất năm 2026 24/04/2026 17:24

(PLO)- Theo kế hoạch, trong năm 2026 TP Đà Nẵng sẽ đấu giá 37 khu và 335 lô đất với tổng nguồn thu dự kiến 11.991 tỉ đồng.

Chiều 24-4, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) TP Đà Nẵng về tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Mở đầu buổi làm việc, ông Bình yêu cầu trung tâm báo cáo tình hình hoạt động, tập trung vào các vấn đề lớn, đặc biệt là công tác chuẩn bị các khu tái định cư (TĐC). Đồng thời, ông điểm tên các dự án chậm khởi công.

Theo ông Bình, Thành uỷ Đà Nẵng sẽ ban hành chỉ thị chung về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), TĐC. Ông đề nghị TTPTQĐ rà soát, đề xuất chủ trương các khu TĐC và ưu tiên làm sớm một số khu trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị trung tâm lên phương án đấu giá hoặc xử lý tài sản, đặc biệt các trụ sở dôi dư ở các xã miền núi và trung tâm TP Tam Kỳ cũ, đảm bảo không để cơ sở nào không có phương án xử lý.

Trước các yêu cầu trên, ông Nguyễn Minh Nam - Phó Giám đốc TTPTQĐ cho hay năm 2026 có 404 dự án cần triển khai GPMB với gần 32.000 hồ sơ. Ngoài ra, dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam qua địa bàn ảnh hưởng đến 2.102 hộ và khu thương mại tự do ảnh hưởng 4.154 hộ.

Hiện nay, trung tâm đã đi trước đón đầu, chủ động triển khai thực hiện các bước đầu tiên về công tác GPMB dự án đường sắt tốc độ cao. Dự kiến sẽ có 34 khu TĐC phục vụ dự án đường sắt cao tốc.

Về kế hoạch đấu giá đất năm 2026, tổng nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến từ đấu giá 37 khu và 335 lô đất khoảng gần 11.991 tỉ đồng. Trường hợp tỉ lệ đấu giá thành công từ 40-50% sẽ thu về số tiền từ 4.796 - 5.995 tỉ đồng.

Ông Nam cũng báo cáo nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Vướng mắc về lập dự toán mức chi đảm bảo cho việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC, nguồn kinh phí hoạt động, thực hiện thủ tục GPMB, đấu giá đất...

Ông Nam đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp, tham mưu UBND TP tháo gỡ để đơn vị hoạt động trơn tru, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc TTPTQĐ báo cáo khó khăn, vướng mắc. Ảnh: TN

Theo ông Võ Nguyên Chương, Giám đốc TTPTQĐ, nguồn thu thực tế của đơn vị hiện nay không đảm bảo chi lương và các khoản chi hoạt động cần thiết. Trung tâm mượn nguồn cải cách tiền lương hơn 2,3 tỉ đồng để thanh toán lương cho viên chức, người lao động.

Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trung tâm này tiếp nhận 37 nhân sự từ các TTPTQĐ khu vực cũ nhưng không được tiếp nhận nguồn kinh phí, tài chính chi trả lương.

Một vấn đề nữa, công việc tại các khu vực không đồng đều. Nhằm khắc phục khó khăn, lãnh đạo trung tâm đã điều chuyển hơn 200 lượt cán bộ, người lao động biệt phái để giải quyết. Tuy nhiên, việc này vẫn phát sinh nhiều vướng mắc khác.

Một trong các khu đất TP Đà Nẵng sắp đưa ra đấu giá. Ảnh: TV