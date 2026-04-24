Hành tung bí ẩn của siêu trộm mang 3 tiền án, gây 20 vụ trộm ở các bệnh viện 24/04/2026 19:50

(PLO)- Người đàn ông 47 tuổi có ba tiền án về các tội trộm tài sản, cướp tài sản thực hiện 20 vụ trộm tại các bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Ngày 24-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trần Duy Khoa (47 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ đầu tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp nhận thông tin nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại các bệnh viện trên địa bàn TP, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý bệnh nhân, người nhà, đội ngũ y, bác sĩ.

Khoa cùng tang vật vụ án. Ảnh: CA

Cảnh sát xác định Khoa là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nêu trên. Khoa là người có ba tiền án về trộm cắp tài sản, cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Khoa hoạt động với thủ đoạn chuyên nghiệp, di chuyển liên địa bàn, lợi dụng thời điểm đêm khuya, rạng sáng để đột nhập các bệnh viện, tìm sơ hở của bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế để thực hiện hành vi trộm cắp.

Thời gian từ 23 giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau, Khoa chạy xe máy di chuyển qua nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, Bệnh viện Sản Nhi, các bệnh viện tại địa bàn xã Thăng Bình, phường Điện Bàn, xã Đại Lộc… để trộm cắp.

Ngày 23-4, Khoa đã đột nhập Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, trộm cắp ba điện thoại di động. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đang mang tài sản đi tiêu thụ thì Khoa bị cảnh sát bắt giữ. Bước đầu, Khoa khai đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tại các bệnh viện.