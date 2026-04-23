Tòa tuyên án vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán karaoke 23/04/2026 17:17

(PLO)- Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau "giải quyết" tại một quán karaoke, hậu quả làm hai người bị trọng thương...

Ngày 23-4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tuấn (SN 1995) mức án 16 năm tù cho hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Quách Xuân Thiện (SN 2002) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, khoảng 23h30 ngày 27-5-2023, nhóm thanh niên ở xã Vật Lại đến quán karaoke thì gặp nhóm thanh niên từ thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì (cũ), TP Hà Nội. Trước đó, bị cáo Nguyễn Đình Tuấn (nhóm Tây Đằng) có mâu thuẫn đánh nhau với Nguyễn Văn Hiếu (nhóm Vật Lại).

Hôm đó, nhóm Vật Lại được nhân viên quán karaoke bố trí hát tại phòng hát số 3, tầng 2, còn nhóm Tây Đằng được bố trí hát tại phòng hát số 1, ở tầng 1.

Tại hành lang tầng 2, khi thấy bị cáo Tuấn cầm một con dao cùng 2 người khác cãi nhau với nhóm Vật Lại, Phùng Công Cường đi vào kho của quán hát lấy con dao bầu, trong khi Nguyễn Đình Sáng đi theo Cường lấy con dao gọt hoa quả ra nghênh chiến.

Khi Phùng Công Cường cầm dao bầu đi vào phòng hát số 3, Bùi Mạnh Cường cầm điếu cày đập vào vùng đầu của Phùng Công Cường.

Do bị đánh, Phùng Công Cường cầm dao đâm một nhát trúng vùng bụng trái và đâm thêm nhiều nhát trúng ngực phải, cẳng tay hai bên của Bùi Mạnh Cường.

Cùng lúc này, Nguyễn Đình Tuấn cầm hai con dao gọt hoa quả và Nguyễn Hữu Tài cầm dao bấm đâm nhiều nhát về phía bị cáo Quách Xuân Thiện làm Thiện bị một vết đâm trúng hạ sườn phải.

Sau đó, nhóm Tây Đằng chạy ra ngoài quán hát, dùng chai bia ném nhau với nhóm Vật Lại.

Hậu quả của cuộc ẩu đả khiến Bùi Mạnh Cường bị vết thương thấu bụng, mức độ tổn hại sức khỏe là 58%.

Trong khi đó, Quách Xuân Thiện bị vết thương thấu bụng, tổn thương sức khỏe 31%.

Cáo trạng xác định hai nạn nhân không tử vong là do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đình Tuấn và Quách Xuân Thiện bỏ trốn, đến cuối năm 2025 thì cả hai ra đầu thú.

Một số bị cáo trong vụ án đang trốn truy nã nên bị tách hồ sơ để xử lý sau.