Người đàn ông tử vong trong đầm tôm, nghi bị điện giật 06/05/2026 09:16

(PLO)- Người đàn ông được phát hiện gục cạnh máy quạt nước đầm tôm tại xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh. Gia đình nghi nạn nhân bị điện giật do rò rỉ điện từ mô tơ.

Sáng 6-5, thông tin từ cơ quan chức năng xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất xác minh vụ một người đàn ông tử vong nghi do điện giật xảy ra tại ấp Bình Thạnh 1.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 5-5, Công an xã Thuận Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại địa phương. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường để xác minh vụ việc.

Người đàn ông ở Tây Ninh tử vong nghi bị điện giật. Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định là anh NCT (36 tuổi, ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Thuận Mỹ). Theo trình bày của gia đình, khoảng 14 giờ ngày 5-5, anh T cùng vợ là chị ĐTNG (31 tuổi) đến đầm tôm cách nhà khoảng 500 mét để làm việc. Đến khoảng 15 giờ, chị G trở về nhà chuẩn bị đi đón con.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường đi rước con, chị G ghé lại đầm tôm thì phát hiện anh T đang gục bất động, tay vẫn cầm cần số của máy quạt nước trong đầm. Quá hoảng hốt, chị G dùng cây gạt người chồng ra khỏi khu vực nghi có điện rồi gọi người gần đó đến hỗ trợ hô hấp và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tầm Vu. Tuy nhiên, anh Tâm đã tử vong trước đó.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng nhận định hiện trường còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trên thi thể cũng như các tác động ngoại lực bên ngoài.

Gia đình nạn nhân cho rằng anh T có thể bị điện giật bởi quạt chạy đầm tôm bằng mô tơ điện sử dụng nguồn điện 220V, bộ phận hộp số và cần số máy quạt bị rò rỉ bởi nguồn điện. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã ngắt nguồn điện.

Theo Công an xã Thuận Mỹ, gia đình nạn nhân đã làm đơn không yêu cầu điều tra xử lý vụ việc, không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại về sau.

Xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm nên đề xuất bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng.