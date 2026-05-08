Vụ lật xe khách trên đèo Tô Na: Đã có 3 người tử vong 08/05/2026 12:24

(PLO)- Vụ xe khách 16 chỗ lật trên Quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tô Na, tỉnh Gia Lai đã có ba người tử vong.

Trưa 8-5, Trung tâm Y tế Krông, tỉnh Gia Lai xác nhận trong sáu nạn nhân nhập viện vụ tai nạn giao thông sáng nay trên Quốc lộ 25 đoạn qua xã Uar, tỉnh Gia Lai đã có ba người tử vong. Ba nạn nhân còn lại bị thương nặng phải chuyển viện.

Ba nạn nhân tử vong gồm bà Võ Thị Hường (75 tuổi), ông Nguyễn Việt Hòa (46 tuổi) và ông Lê Kim Hùng (37 tuổi). Cả ba cùng ngụ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai.

Ba người bị thương nặng gồm ông Ksor H'uir (75 tuổi), Ksor H'bli (35 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hiên (53 tuổi). Cả ba cùng ngụ xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, hai bệnh nhân nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu, điều trị.

Như PLO đã thông tin, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, xe khách biển số 77F-0005 do tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi, ngụ xã Phú Túc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25. Khi đến đoạn qua đèo Tô Na thì xe bị lật.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có bảy người gồm tài xế, phụ xe và năm hành khách. Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị Hường tử vong tại chỗ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do lái xe qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ dẫn đến lật xe. Tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.