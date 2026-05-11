Một người tử vong nghi tự thiêu trong khu đất trống ở phường Linh Xuân 11/05/2026 10:51

(PLO)- Người dân phát hiện một người đàn ông bốc cháy tại bãi đất trống ven đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), đoạn qua phường Linh Xuân, TP.HCM.

Ngày 11-5, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ Suối Tiên đi cầu vượt Sóng Thần.

Khi đến khu vực trạm xe buýt đối diện Khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân, người dân phát hiện một người đàn ông đang bốc cháy tại bãi đất trống ven đường nên tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân vài mét có một ba lô chứa tư trang cá nhân cùng thẻ căn cước mang tên VKH (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để cơ quan điều tra, làm rõ.