Công an TP.HCM vào trường hướng dẫn học sinh lái xe an toàn 09/05/2026 10:50

Công an TP.HCM vào trường hướng dẫn học sinh lái xe an toàn.

Ngày 9-5, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hàng trăm học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng PC08 trực tiếp hướng dẫn lý thuyết về các quy định khi tham gia giao thông, nhận diện những vị trí điểm mù nguy hiểm của xe tải và các kỹ năng cần thiết để phòng tránh tai nạn.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều tình huống thực tế thường gặp trên đường được CSGT phân tích cụ thể như vượt xe tải, dừng đèn đỏ cạnh phương tiện lớn hay xử lý khi bị khuất tầm nhìn. Qua đó, học sinh được hướng dẫn cách quan sát gương, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn vị trí phù hợp khi lưu thông.

Báo cáo viên Phòng PC08 trực tiếp hướng dẫn học sinh nhận diện các vị trí điểm mù nguy hiểm quanh xe tải, giúp các em hiểu rõ nguy cơ tai nạn khi di chuyển quá gần phương tiện lớn trên đường. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo báo cáo viên Phòng PC08, chỉ một khoảnh khắc chủ quan khi di chuyển vào điểm mù của xe tải cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống thực tế là rất cần thiết đối với học sinh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến chăm chú theo dõi phần hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống thực tế và cách giữ khoảng cách khi lưu thông cạnh xe tải. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau phần lý thuyết, các em được thực hành lái xe thử, điều khiển phương tiện trên sa hình để làm quen với các kỹ năng lái xe an toàn và nội dung sát hạch cơ bản.

Nhiều học sinh tỏ ra thích thú khi lần đầu được tiếp cận các tình huống giao thông thực tế. Em Nguyễn Minh Tâm, học sinh lớp 11, cho biết trước đây chưa hiểu rõ mức độ nguy hiểm của điểm mù xe tải, nhưng sau buổi hướng dẫn em đã ý thức hơn khi di chuyển gần các phương tiện lớn.

“Em chưa từng được thực hành lái xe máy như thế này nên thấy rất thú vị. Các chú công an hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu nên em tiếp thu được nhiều kỹ năng bổ ích”, Tâm chia sẻ.

Cảnh sát trực tiếp hướng dẫn mẫu lái xe trên sa hình, làm quen kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống giao thông an toàn, đúng quy định pháp luật. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài hướng dẫn thực hành, CSGT còn tổ chức kiểm tra lý thuyết và kỹ năng điều khiển phương tiện đối với toàn bộ học sinh tham gia nhằm đánh giá mức độ tiếp thu, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học đường.

Hoạt động này là một trong những nội dung thuộc kế hoạch phối hợp giữa Công an TP.HCM và Sở GD&ĐT TP.HCM nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trung tá Huỳnh Quốc Thắng, Phó Đội trưởng, Đội CSGT Rạch Chiếc, trang bị đầy đủ bảo hộ, trực tiếp giám sát và hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình tại khuôn viên trường học. Ảnh: PHẠM HẢI

Chương trình được xem là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Cán bộ CSGT chạy mẫu trên sa hình, hướng dẫn học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện, xử lý tình huống. Ảnh: PHẠM HẢI

Trung tá Lê Đình Sơn, Phó Đội trưởng, Đội CSGT Rạch Chiếc, hướng dẫn chi tiết từng khu vực trên sa hình. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều học sinh thích thú tham gia thực hành trên sa hình, trực tiếp trải nghiệm các kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Các em được hướng dẫn từng thao tác điều khiển xe cơ bản dưới sự giám sát của lực lượng chức năng nhằm nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Thượng tá Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Trưởng Công an phường Hiệp Bình, hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm đúng quy cách, kiểm tra phương tiện và thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều học sinh trực tiếp thực hành lái xe dưới sự giám sát của tổ công tác, được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và điều khiển phương tiện an toàn trên sa hình. Ảnh: PHẠM HẢI