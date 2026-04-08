Công an tìm chủ sở hữu xe máy, khung sườn, động cơ bị nhóm trộm cắp bán phế liệu 08/04/2026 21:04

Ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 12-2025 tại khu vực phường Xóm Chiếu (TP.HCM).

Các đối tượng liên quan đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, ba người này thừa nhận ngoài vụ trộm xe máy vào ngày 25-12-2025 tại trước căn nhà trên đường Nguyễn Thần Hiến (phường Xóm Chiếu), cả ba còn thực hiện thêm ba vụ trộm khác.

Công an TP.HCM hiện đang tìm chủ sở hữu của chiếc xe và một số tang vật trong vụ án trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Cụ thể, trong tháng 12-2025, nhóm này đi bộ từ khu vực Quận 7 cũ sang phường Xóm Chiếu để tìm xe sơ hở. Khi đến trước nhà số 303/55 Đoàn Văn Bơ, cả ba phối hợp trộm một xe máy kiểu dáng Cup, gắn đầu Dream. Sau đó, các đối tượng mang xe bán cho bà ĐTT (40 tuổi, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) với giá 700.000 đồng dưới hình thức bán sắt vụn.

Cũng trong tháng 12-2025, với thủ đoạn tương tự, nhóm này tiếp tục trộm một xe máy hiệu Dream tại trước địa chỉ B46/6 Nguyễn Thần Hiến (phường Xóm Chiếu). Chiếc xe này sau đó được mang đi bán phế liệu tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) với giá 600.000 đồng để chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 26-12-2025, ba người này dùng xe máy hiệu Honda Wave biển số 59C1-689.61 (vừa trộm được ngày hôm trước) di chuyển đến phường Hiệp Bình. Tại bên hông nhà đường số 48, nhóm này tiếp tục trộm xe máy hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số 60N9-0051 của ông TTN (ngụ xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ các tang vật có đặc điểm sau: Hai khung xe mô tô kiểu dáng Dream, tình trạng han gỉ, không xác định được màu sơn và biển số; Một động cơ xe mô tô kiểu dáng Dream, số máy: VHHULI50FMG-00064081; Một xe máy biển số 60N9-0051; số máy: RL11P52FMHB007837; số khung: RL1WCH8HY6B007837.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu các phương tiện có đặc điểm nêu trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Địa chỉ: số 51 Lê Quốc Hưng, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Gặp Cán bộ điều tra Phạm Nguyễn Văn Đạt, số điện thoại: 077.551.0866 để được giải quyết theo quy định.