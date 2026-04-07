Nhiều du học sinh suýt bị đuổi học vì chiêu lừa tinh vi của nữ giám đốc 07/04/2026 16:57

(PLO)- Bằng chiêu trò giữ email thông báo của nhà trường, nữ giám đốc đã chiếm đoạt tiền học phí của học viên để tiêu xài cá nhân, đẩy nhiều du học sinh vào tình huống có thể bị buộc thôi học, trả về nước...

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong giai đoạn 2023 – 2024 tại phường Bến Thành. Vụ án được khởi tố vào ngày 14-11-2025.

"Vẽ" ra nhiều lý do để chiếm đoạt tiền

Kết quả điều tra xác định, bà Đào Thị Thu Hoài (45 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH Du học GLOBAL (tên viết tắt: GLOBAL STUDY ABROAD). Công ty này có trụ sở tại tòa nhà Satra, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành.

Dù công ty đã hoạt động từ năm 2018 và từng thực hiện thành công nhiều hồ sơ du học, nhưng từ năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, bà Hoài đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bà Hoài để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, bà Hoài ký kết nhiều "Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học" với những phụ huynh có nhu cầu đưa con em sang Mỹ, Úc, Canada... Sau khi nhận tiền trọn gói phí dịch vụ, bà Hoài có liên hệ với các tổ chức giáo dục nước ngoài để đặt cọc, giữ chỗ.

Thủ đoạn của bà Hoài là hướng dẫn khách hàng lên website của trường để kiểm tra thông tin sinh viên tương lai. Khi đã tạo được lòng tin bước đầu, bà Hoài tiếp tục đưa ra các lý do như đóng tiền học ngoại ngữ, phí xin visa... để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhiều lần.

Khi khách hàng thắc mắc về sự chậm trễ, người phụ nữ này nảy sinh ra các khó khăn khách quan nhằm kéo dài thời gian, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Kê khống học phí, đẩy du học sinh vào nguy cơ bị đuổi học

Không chỉ lừa khách hàng mới, đối với các khách hàng cũ đã đi du học thành công, bà Hoài còn có hành vi chiếm đoạt tiền học phí.

Cơ quan CSĐT xác định, bà Hoài cố ý giữ lại email của học viên (địa chỉ dùng để nhận thông báo từ nhà trường) mà không cung cấp cho gia đình. Đến kỳ đóng học phí, bà Hoài kê khống giá trị thực tế rồi thông báo cho phụ huynh, cam kết sẽ hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ để đóng cho trường.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Hoài không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền học phí trong nhiều kỳ. Hành vi này dẫn đến việc nhiều du học sinh nhận cảnh báo nợ học phí từ nhà trường và đứng trước nguy cơ bị buộc thôi học, trả về nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Đào Thị Thu Hoài đã lừa đảo bốn bị hại với tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của Đào Thị Thu Hoài và Công ty TNHH Du học GLOBAL nhanh chóng trình báo.

Mọi thông tin xin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC03), địa chỉ số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Liên hệ Điều tra viên Phạm Huỳnh Tùng qua số điện thoại: 0693187783 hoặc 0906677434.