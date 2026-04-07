Người đàn ông bị nhóm người đe dọa 'cắt gân' để ép buộc chuyển tiền 07/04/2026 15:29

Ngày 7-4, Công an xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang lập hồ sơ, mời làm việc với những người liên quan để xác minh vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản vừa được Tổ công tác 363 Công an TP.HCM bàn giao.

Thông tin ban đầu, trưa 6-4, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM tuần tra ở khu vực xã Vĩnh Lộc thì phát hiện vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại quán cà phê trên đường Liên Ấp 2-6.

Tổ công tác đã mời năm người liên quan cùng ông ĐĐĐ (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc để làm rõ.

Tổ công tác 363 Công an TP.HCM đã mời 5 người cùng ông Đ về trụ sở để làm rõ. Ảnh: N. TÂN

Trao đổi với PV, ông Đ cho biết mình là nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản trong vụ việc. Theo trình bày, năm 2019, ông Đ mua một mảnh đất của một người phụ nữ tên T và hai bên đã thanh toán xong vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 1-2026, một số người không quen biết cùng bà T liên tục liên hệ yêu cầu ông Đ trả nợ.

Theo ông Đ, những người này chửi bới, đe dọa qua điện thoại, cho rằng ông Đ nợ tiền mua đất dù không có giấy tờ chứng minh. Ông Đ khẳng định: "Họ không có bất cứ giấy tờ nào thể hiện tôi còn nợ tiền, trong khi việc mua bán giữa tôi và bà T đã xong từ năm 2024".

Công an phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ập vào quán cà phê mời làm việc người liên quan. Ảnh: N. TÂN

Ngày 22-3-2026, một người đàn ông gọi điện đe dọa: “Tiền tao bỏ ra phải thu hồi được” và “lằng nhằng với tao là tao cắt gân”. Do lo sợ, ông Đ đã chuyển khoản cho người này 25 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông khác tiếp tục gọi điện gây áp lực, buộc ông Đ chuyển thêm 50 triệu đồng.

Theo ông Đ, nhóm người này được cho là có quen biết với bà T. Dù đã đưa tiền nhưng nhóm này vẫn không dừng lại mà liên tục thúc ép. "Liên tục trong các ngày 3, 4, 5 và 6-4, họ dẫn theo một số người lạ mặt tới nơi ở của tôi để gây áp lực đưa tiền khiến gia đình tôi rất bất an", ông Đ nói.

Ông Đ cho biết, tính đến ngày 6-4, tổng số tiền ông Đ đã chuyển và đưa trực tiếp cho nhóm người này là hơn 400 triệu đồng. Bức xúc trước hành vi trên, ông Đ đã gửi đơn trình báo lên Công an xã Vĩnh Lộc và Công an TP.HCM.

Đến 11 giờ 30 ngày 6-4, khi ông Đ đang đưa tiền cho nhóm người này thì Tổ công tác 363 Công an TP.HCM phát hiện, đưa tất cả về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.