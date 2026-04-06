Bắt giữ người đàn ông trộm hàng loạt điện thoại, máy tính tại TP.HCM 06/04/2026 17:53

(PLO)- Công an phường Chánh Hưng, TP.HCM vừa bắt giữ Huỳnh Vũ Linh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản sau khi người này liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân lấy điện thoại, máy tính.

Ngày 6-4, Công an phường Chánh Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ Huỳnh Vũ Linh (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong ngày 5-4, có năm người dân đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất trộm tài sản. Qua xác minh, các vụ việc xảy ra vào ngày 3 và 4-4 tại nhiều căn nhà, phòng trọ trên đường Dương Bá Trạc và khu vực lân cận thuộc phường Chánh Hưng.

Linh bị công an bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo trình báo của các nạn nhân, tổng tài sản bị mất gồm bảy điện thoại di động các loại hiệu Oppo, Xiaomi, Samsung, iPhone, Redmi; một đồng hồ thông minh Apple Watch và khoảng 1,8 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Vũ Linh.

Công an hiện đang mở rộng điều tra vụ việc. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, bước đầu Linh khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm nói trên trong các ngày 3 và 4-4 tại địa bàn phường Chánh Hưng.

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng điều tra, người này còn khai nhận trong ngày 3-4 đã đột nhập thêm ba căn nhà khác trên đường Nguyễn Văn Linh (không nhớ rõ địa chỉ). Tại đây, Linh lấy trộm thêm sáu điện thoại di động, một đồng hồ hiệu Casio Edifice và một máy tính xách tay hiệu Apple.

Công an phường Chánh Hưng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.