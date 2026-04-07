Công an cảnh báo nguy cơ tai nạn do 'độ chế' xe đạp điện 07/04/2026 08:34

(PLO)- Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM vừa tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và cảnh báo nguy cơ tai nạn từ xe đạp điện "độ chế" cho gần 1.000 học sinh tiểu học trên địa bàn.

Ngày 7-4, Công an phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) cho biết vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 1.000 học sinh tại Trường Tiểu học Võ Văn Tần. Chương trình có chủ đề "Cùng các em vững bước".

Chương trình tuyên truyền pháp luật "Cùng các em vững bước" được tổ chức ở Trường tiểu học Võ Văn Tần. Ảnh: N. TÂN

Tại buổi tuyên truyền, Công an phường Trung Mỹ Tây đã phổ biến các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông đến từ các loại xe đạp điện "độ chế".

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tại TP.HCM. Ảnh: N. TÂN

Qua đó, công an phường khuyến cáo các em học sinh không tự ý thay đổi kết cấu, "độ chế" xe dưới bất kỳ hình thức nào; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện và luôn kiểm tra kỹ thuật xe trước khi tham gia giao thông.

Hiện nay, công an phường đang phối hợp cùng lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn TP.HCM.

Gần 1.000 học sinh trường tiểu học Võ Văn Tần (TP.HCM) chăm chú lắng nghe các kiến thức về an toàn giao thông. Ảnh: N. TÂN

Bên cạnh nội dung giao thông, các cán bộ chiến sĩ còn trang bị cho giáo viên và học sinh kỹ năng PCCC cơ bản. Nội dung tập trung vào việc nâng cao nhận thức, kỹ năng thoát nạn trong các sự cố và cách sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ.

Cán bộ Công an phường Trung Mỹ Tây hướng dẫn các em học sinh nhận diện hành vi bạo lực học đường để tự bảo vệ bản thân. Ảnh: N. TÂN

Đặc biệt, các em học sinh được hướng dẫn chi tiết biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại gia đình, trường học và kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc. Buổi tuyên truyền cũng lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực học đường, giúp các em nhận diện hành vi sai trái để xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút sự tương tác tích cực từ phía học sinh và thầy cô giáo.