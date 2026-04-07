Công an cảnh báo nguy cơ tai nạn do 'độ chế' xe đạp điện

Ngày 7-4, Công an phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) cho biết vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 1.000 học sinh tại Trường Tiểu học Võ Văn Tần. Chương trình có chủ đề "Cùng các em vững bước".
Tại buổi tuyên truyền, Công an phường Trung Mỹ Tây đã phổ biến các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông đến từ các loại xe đạp điện "độ chế".
Qua đó, công an phường khuyến cáo các em học sinh không tự ý thay đổi kết cấu, "độ chế" xe dưới bất kỳ hình thức nào; không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện và luôn kiểm tra kỹ thuật xe trước khi tham gia giao thông.
Hiện nay, công an phường đang phối hợp cùng lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn TP.HCM.
Bên cạnh nội dung giao thông, các cán bộ chiến sĩ còn trang bị cho giáo viên và học sinh kỹ năng PCCC cơ bản. Nội dung tập trung vào việc nâng cao nhận thức, kỹ năng thoát nạn trong các sự cố và cách sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ.
Đặc biệt, các em học sinh được hướng dẫn chi tiết biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại gia đình, trường học và kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc. Buổi tuyên truyền cũng lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực học đường, giúp các em nhận diện hành vi sai trái để xây dựng môi trường học tập lành mạnh.
Hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút sự tương tác tích cực từ phía học sinh và thầy cô giáo.