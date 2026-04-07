Công an TP.HCM truy tìm ông Ngô Gia Văn Phái để phục vụ điều tra 07/04/2026 07:41

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm xe SH Mode và ông Ngô Gia Văn Phái để giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 11-12-2025.

Theo hồ sơ, ngày 11-12-2025, tại khu vực trước cửa hàng Winmart (khu dân cư Minh Tuấn, phường Bình Hòa, TP.HCM), Bùi Đình Hòa (33 tuổi, quê Thanh Hóa) mượn xe mô tô biển số 29S7 – 055.73 của chị Hồ Thị Sương (26 tuổi, quê Hà Nội).

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bùi Đình Hòa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đây là xe nhãn hiệu Honda SH Mode, màu sơn đỏ-đen; số máy: JK01E0531531, số khung: RLHJK0111PZ410429. Sau khi mượn được xe, Hòa không trả mà tự ý đem bán cho ông Ngô Gia Văn Phái (32 tuổi, quê Lào Cai; trú tại đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) với giá 32 triệu đồng.

Ngày 31-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Đình Hòa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm xe mô tô Honda SH Mode biển số 2957 – 055.73 là tang vật của vụ án.

Đồng thời, ngày 30-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an ra quyết định truy tìm và đề nghị ông Ngô Gia Văn Phái là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến làm việc. Cơ quan điều tra yêu cầu ai đang quản lý phương tiện hoặc biết thông tin về ông Phái, cần liên hệ ngay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Địa chỉ tiếp nhận: Đường ĐT743B, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP.HCM. Người dân có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Lê Đình Hải qua số điện thoại: 0968020793 để phối hợp giải quyết theo quy định.