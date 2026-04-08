Nhắc nợ sửa xe trên Facebook, chủ gara ở Củ Chi bị đánh, chặn cửa 08/04/2026 15:46

(PLO)- Sau khi đăng bài nhắc nợ tiền sửa xe lên Facebook, chủ gara tại TP.HCM bị người đàn ông tìm đến hành hung.

Ngày 8-4, Công an xã Củ Chi, TP.HCM, đã lập hồ sơ, làm rõ vụ việc chủ một gara sửa chữa ô tô trên địa bàn bị người đàn ông hành hung gây thương tích.

Trao đổi với PV, anh Trần Tính (chủ gara sửa chữa ô tô trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, TP.HCM) cho biết mình là nạn nhân trong vụ việc.

Theo anh Tính, người đàn ông tấn công mình là hàng xóm tên V. Nguyên nhân mâu thuẫn là số tiền sửa xe từ trước Tết.

Người đàn ông xông vào, dùng ghế nhựa đánh anh Tính. Ảnh: NDCC

Theo trình bày, ông V mang xe tải đến sửa chữa và còn nợ chi phí hơn bốn triệu đồng. Sau nhiều lần hỏi tiền nhưng không nhận được hồi đáp, ngày 2-4, anh Tính đăng thông tin nhắc thanh toán lên một hội nhóm tài xế trên mạng xã hội (Facebook).

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, ông V tìm đến gara của anh Tính. Hình ảnh từ clip ghi lại cho thấy ông này có thái độ hung hăng, dùng đá ném và cầm ghế nhựa tấn công, liên tiếp đập vào người anh Tính.

"Lúc đó tôi đang làm việc trong gara thì ông ấy đến đánh tới tấp. Vết thương ở tay tôi chảy rất nhiều máu, phải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để băng bó", anh Tính kể lại. Kết quả y tế cho thấy anh Tính bị chấn thương và có vết thương ở cẳng bàn tay trái, phải nghỉ làm nhiều ngày để điều trị.

Không dừng lại ở đó, anh Tính cho biết sau khi các bên được mời lên trụ sở công an làm việc, ông V tiếp tục dùng xe tải chặn ngang cửa gara của anh suốt nhiều giờ đồng hồ, gây cản trở kinh doanh.

"Ông ấy chặn cửa không cho xe của khách ra vào và tuyên bố nếu tôi không gỡ bài viết trên mạng thì sẽ còn tiếp tục gây khó dễ. Ngay cả khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, người này vẫn có thái độ thách thức", chủ gara cho hay.

Do bị đánh, hiện tay anh Tính vẫn còn đau nhức, ngón tay cái sưng to khiến anh chưa thể làm việc bình thường. Anh Tính đã cung cấp toàn bộ các clip ghi lại cảnh bị hành hung và cảnh xe tải chặn cửa cho Công an xã Củ Chi, TP.HCM, để đề nghị xử lý hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự tại địa phương.