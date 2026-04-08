Người phụ nữ bị cướp giật đeo lắc tay khi chạy xe điện trên phố 08/04/2026 05:53

(PLO)- Đang chạy xe đạp điện trên đường Nguyễn Duy Dương, chị Uyên bị một người nam áp sát, giật phăng chiếc lắc tay trị giá hơn 16 triệu đồng rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày 7-4, Công an phường Vườn Lài, TP.HCM đã bàn giao Trần Văn Phúc (50 tuổi, ngụ phường Bình Tiên; chỗ ở hiện nay tại phường An Lạc) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ Phúc. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 15 ngày 2-4-2026, chị Đặng Mai Phương Uyên điều khiển xe đạp điện chở theo em gái và cháu lưu thông trên đường Nguyễn Duy Dương. Khi đến trước hẻm 231, một người đàn ông đi xe máy từ phía sau bất ngờ áp sát bên phải, giật phăng chiếc lắc tay chị Uyên đang đeo rồi tăng ga tẩu thoát về hướng đường Hòa Hảo.

Do bận việc gia đình, đến sáng 3-4, chị Uyên mới đến trụ sở Công an phường Vườn Lài để trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm cao, đến 15 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đã xác định và bắt giữ được nghi phạm là Trần Văn Phúc, đồng thời thu giữ phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Tổ công tác cũng nhanh chóng truy tìm, thu hồi được chiếc lắc tay trị giá hơn 16 triệu đồng là tang vật của vụ án để thực hiện các thủ tục trao trả cho chị Uyên.

Theo Công an phường Vườn Lài, việc khám phá nhanh vụ án chỉ trong vài giờ sau khi tiếp nhận tin báo đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Từ vụ việc này, Công an phường Vườn Lài khuyến cáo người dân cần luôn nâng cao tinh thần cảnh giác khi lưu thông trên đường, hạn chế để lộ trang sức quý giá dễ tạo sơ hở cho tội phạm.

Đặc biệt, khi xảy ra sự việc, người dân cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo, cung cấp đặc điểm nhận dạng, phương tiện của người gây án để lực lượng chức năng kịp thời truy bắt.