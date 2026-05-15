Bắt giữ người nước ngoài bị Interpol truy nã 15/05/2026 11:42

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ một người Hàn Quốc theo thông báo truy nã đỏ của Interpol.

Ngày 15-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa bàn giao đối tượng truy nã JOO YOUNG SU (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) theo thông báo truy nã đỏ Interpol về hành vi lừa đảo cho cơ quan chức năng Hàn Quốc tại cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Công an bắt giữ JOO YOUNG SU. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 8-5, Phòng CSHS tiếp nhận công văn của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc đề nghị xác minh, bắt giữ JOO YOUNG SU theo thông báo truy nã đỏ Interpol.

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát rà soát, xác minh những người có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

Qua công tác rà soát, điều tra cơ bản, quản lý địa bàn và nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định JOO YOUNG SU đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại khu vực xã Duy Nghĩa.

Phòng CSHS đã phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tiến hành xác minh nơi cư trú của người này.

Đến ngày 11-5, sau quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, Phòng CSHS xác định người này chính là đối tượng truy nã quốc tế theo thông báo truy nã đỏ của Interpol và tiến hành bắt giữ.