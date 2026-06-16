Tìm kiếm xuyên đêm thiếu niên 15 tuổi mất tích trên biển Kê Gà 16/06/2026 13:54

(PLO)- Thiếu niên 15 tuổi là du khách đến từ Tây Ninh xuống biển Kê Gà tắm và mất tích từ tối 15-6 vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 16-6, Công an xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo tìm kiếm người mất tích trên biển Kê Gà gửi Công an những địa phương lân cận ven biển gồm Công an các phường Tiến Thành, Phan Thiết, La Gi và xã Tân Hải.

Một góc bãi biển Kê Gà. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo đó, khoảng 18h ngày 15-6 tại bãi biển khu du lịch Resort Edensi thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, cháu THT (15 tuổi) trú tỉnh Tây Ninh, du lịch tại Tân Thành đi tắm biển cùng bạn. Trong lúc tắm biển cháu T bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện xuống hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Tân Thành, Quân sự xã cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa nay ngày 16-6-2026 chưa tìm được nạn nhân.

Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng: là nam giới, cao khoảng 1,56 mét, tóc ngắn, mặc quần đùi sọc đen (không mặc áo), có hình xăm trên ngực và trên 2 cánh tay.

Công an xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng thông báo đến Công an các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao xã Tân Thành thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp tìm kiếm.

Trong trường hợp phát hiện tung tích nạn nhân đề nghị báo tin hoặc liên hệ trực tiếp với Công an xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: Thôn Văn Kê, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng hoặc qua số điện thoại: 0252.3681.113 và 0252.3682.113) để phối hợp giải quyết.