Bắt tạm giam người đàn ông phóng hỏa làm cha ruột và 1 người khác tử vong 16/06/2026 13:49

(PLO)- Do mâu thuẫn gia đình, bị can Lynh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã tạt xăng vào cửa hàng của em trai rồi phóng hỏa khiến cha ruột và 1 người khác tử vong trong đám cháy.

Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) về tội giết người.

Lynh là bị can trong vụ phóng hoả cửa hàng khiến cha ruột và 1 người khác tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với người thân trong gia đình, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 8-6, bị can Lynh điều khiển xe mô tô mang theo xăng đến Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Sa Thủy (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long), do bà T.T.N.L (em ruột của Lynh) làm giám đốc.

Hiện trường vụ cháy ở Vĩnh Long khiến 2 người tử vong.

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bị can Lynh (ngụ Vĩnh Long) phóng hỏa khiến cho cha ruột và 1 người khác tử vong trong đám cháy. Ảnh: CA



Tại đây, Lynh tạt xăng vào khu vực bên trong công ty rồi châm lửa đốt, sau đó rời khỏi hiện trường.

Vụ phóng hỏa làm ông T.N.L (82 tuổi, cha ruột của Lynh) và bà L.T.T.H (42 tuổi) tử vong; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Trần Ngọc Lynh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.