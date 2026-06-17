Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm 17/06/2026 11:05

(PLO)- Sau khi dụ em trai cháu K đi khỏi nhà, Vũ dùng lời lẽ ngon ngọt, cho K (7 tuổi) 20.000 đồng rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Sáng 17-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh tạm giam bị can Phạm Văn Vũ (23 tuổi, ngụ phường Tô Châu), để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, sáng 7-6, Vũ đến nhà bé K (sinh năm 2019), là hàng xóm của Vũ. Do nhà chỉ có bé K và em trai nên Vũ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu.

Bị can Phạm Văn Vũ tại cơ quan công an.

Để thực hiện hành vi, Vũ cho em trai bé K 25.000 đồng đi mua kẹo nhằm mục đích dụ em trai K rời khỏi nhà. Sau đó, Vũ tiếp tục dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ, cho bé K 20.000 đồng rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Một lúc sau, cha của bé K về nhà thấy con đang cầm số tiền 20.000 đồng nên gặng hỏi và phát hiện sự việc. Gia đình bé K sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Biết hành vi phạm tội bị phát hiện, Vũ đến Công an phường Tô Châu đầu thú. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận ngoài lần xâm hại trên, trước đó đã hai lần thực hiện hành vi xâm hại bé K.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.