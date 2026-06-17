Mang dao đến nhà dân đe dọa, 4 người bị tạm giữ vì gây rối 17/06/2026 13:36

(PLO)- Công an TP.HCM tạm giữ bốn người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng vì cầm theo dao bấm đến căn nhà tại khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng để chửi bới, đe dọa trong đêm.

Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người mang hung khí đến nhà người dân để chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng, TP.HCM.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Giang (53 tuổi), Trương Anh Dũng (24 tuổi), Trương Anh Tuấn (28 tuổi) và Phan Hoàng Phi (32 tuổi, cùng ngụ xã Bình Hưng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an hiện đang lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Dũng, Giang, Tuấn và Phi để điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 7-6, Nguyễn Hồng Giang gọi điện cho ông ĐTG (48 tuổi, ngụ xã Bình Hưng) để cự cãi và thách thức đánh nhau.

Sau đó, Giang cùng Dũng, Tuấn và Phi mang theo dao bấm cùng một dụng cụ bằng kim loại đến trước nhà ông G tại khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng.

Công an đưa những người liên quan tới hiện trường để diễn lại hành vi. Ảnh: CA

Tại đây, nhóm người này liên tục chửi bới, thách thức và có lời lẽ đe dọa xâm hại tính mạng ông G cùng người thân trong gia đình, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, các cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi mang hung khí đến giải quyết mâu thuẫn và đe dọa người khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Giang, Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ông Giang làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Công an TPHCM cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bạo lực, mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của người dân.