Nam thanh niên tự tử nhưng không chết, được mời ăn sáng và giúp tìm việc 06/05/2026 16:07

(PLO)- Một nam thanh niên nhảy xuống sông Sêrêpốk tự tử nhưng tự bơi vào bờ, được người dân động viên, rủ đi ăn sáng, uống cà phê và hứa tìm việc giúp.

Ngày 6-5, một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, người dân vừa hỗ trợ, cứu sống một nam thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Người dân (áo trắng) khuyên can, động viên nam thanh niên rồi rủ đi ăn sáng, cà phê. Ảnh chụp màn hình

“Nam thanh niên tự bơi vào bờ và được người dân ném phao cứu sinh, chèo xuồng đến hỗ trợ đưa lên. Thông tin chi tiết tôi chưa nắm cụ thể”, lãnh đạo này nói.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một thanh niên nhảy cầu Sêrêpốk (giáp ranh giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng) tự tử. Tuy nhiên, người này tự bơi vào gần bờ.

Phát hiện thanh niên đuối sức, người dân lấy phao cứu sinh phía trên cầu ném xuống và chèo xuồng đến hỗ trợ, động viên, đưa lên bờ.

Trong lúc trò chuyện, nam thanh niên cho biết do buồn chuyện gia đình nên có ý nghĩ tiêu cực.

Một người tại hiện trường động viên: "Chết không phải là cách giải quyết. Nhiều người muốn sống mà không được, mình còn khỏe mạnh thì đừng nghĩ tiêu cực...".

Thấy nam thanh niên lưỡng lự, một số người rủ anh này đi cà phê, ăn sáng để nói chuyện.

Khi nam thanh niên định xuống sông nhặt áo, những người có mặt khuyên: “Bỏ luôn áo đó đi, tôi mua cho cái áo mới, coi như bắt đầu cuộc sống mới. Mình có sức khỏe, thanh niên trai tráng làm gì chẳng được, việc gì phải nghĩ tiêu cực”.

Một số người còn xin số điện thoại nam thanh niên, rủ đi phụ hồ hoặc để họ kiếm việc làm giúp.

Sau khi được động viên, nam thanh niên đã lên phía trên cầu, cùng mọi người đi uống cà phê. Một lúc sau, người nhà cũng đến động viên, trấn an tinh thần và đưa nam thanh niên về nhà.