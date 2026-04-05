Người giao hàng kịp cứu cô gái nhảy cầu Sêrêpốk 05/04/2026 18:00

(PLO)- Người đàn ông giao hàng ở Đắk Lắk đã kịp thời bơi ra sông, cứu cô gái nhảy cầu Sêrêpốk.

Ngày 5-4, thông tin từ UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk), cho biết một cô gái trẻ đã nhảy cầu Sêrêpốk, đoạn qua địa bàn xã nhưng may mắn được cứu sống kịp thời.

Anh Toản tại thời điểm đưa nạn nhân vào bờ. Ảnh chụp màn hình

Người cứu cô gái là anh Trần Quốc Toản (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Theo anh Toản, sáng 4-4, anh lái xe máy đi giao hàng gia dụng của công ty cho khách. Khi đến khu vực cầu Sêrêpốk (giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng), anh Toản phát hiện một cô gái khoảng 20 tuổi đi xe máy phía trước đã tấp vội xe vào thành cầu với biểu hiện lạ.

Trong chốc lát, cô gái xuống xe, trèo qua lan can cầu. Biết có chuyện chẳng lành, anh Toản hét lên: “Bé ơi đừng nhảy”. Tuy nhiên, cô gái chỉ quay lại, liếc nhìn anh một cái rồi gieo mình xuống sông.

Trước tình huống bất ngờ, anh Toản dựng xe máy, đi xuống men theo bờ sông ngay phía dưới cầu để cứu người.

Ở diễn biến khác, khi nhảy xuống sông, cô gái cũng biết bơi và cố gắng để bơi vào bờ. Tuy nhiên, nước chảy xiết, cô gái dần đuối sức và chới với giữa sông.

Rất may ở thời điểm này, anh Toản đã vượt qua được đoạn bờ sông lởm chởm đá và ra giữa dòng nước xiết để cứu người.

Sau vài phút bơi, anh Toản tiếp cận được cô gái và cố gắng hết sức để kéo nạn nhân vào bờ.

“Đưa cô gái vào bờ, tôi mệt lả người nhưng lòng nhẹ đi. Tôi biết bơi nên tự tin khi ở môi trường sông nước. Khi thấy có cơ hội cứu người thì tôi cứu chứ không nghĩ được gì nhiều”, anh Toản nói.

Người dân hỗ trợ đưa cô gái lên bờ. Ảnh: N.D

Khi cô gái an toàn, nhiều người khác cũng đến và hỗ trợ đưa nạn nhân đến vị trí an toàn và báo tin cho lực lượng chức năng. Gia đình cô gái sau đó cũng đến hiện trường để động viên, trấn an tinh thần người thân.

Biết cô gái đã an toàn, anh Toản lặng lẽ rời đi, dù lúc đó có nhiều người hỏi tên, xin số điện thoại để liên lạc, cảm ơn.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cô gái đã an toàn. Tôi chưa kịp hỏi tên cô gái. Tuy nhiên, hy vọng em ấy sẽ bình tâm lại, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một cách êm đẹp hơn”, anh Toản chia sẻ thêm.

Cầu Sêrêpốk được nhiều người gọi là "cầu tử thần" hoặc “cầu xóa nợ”. Đoạn sông nơi đây nước chảy xiết, có nhiều đá ngầm. Những năm qua, nhiều người đã đến đây nhảy cầu tự tử. Gần đây, UBND xã Hòa Phú đã lắp camera, biển cảnh báo để hạn chế tình trạng trên.