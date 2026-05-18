Phúc thẩm vụ án tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: Chủ tịch Công ty TSL nhận y án 25 năm tù 18/05/2026 19:20

(PLO)- Theo cấp phúc thẩm, bị cáo Đoàn Hữu Lượng - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL giữ vai trò chính, cầm đầu và trực tiếp hưởng lợi từ việc cấp phiếu kiểm nghiệm giả.

Ngày 18-5, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm đối với 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 25 năm tù đối với bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) về các tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

Trong vụ án này, có 55 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Có 15 bị cáo được HĐXX chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang án treo hoặc giảm 1-2 năm tù.

Bên cạnh đó, tòa phúc thẩm cũng tuyên y án đối với một số bị cáo còn lại. Trong đó có bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: TRẦN LINH

Theo cấp phúc thẩm, hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm xã hội; ảnh hưởng hoạt động kiểm nghiệm và tạo kiện cấp phiếu kiểm định để sản xuất giả, gây hại cho người tiêu dùng, trong đó có sản phẩm sữa cho trẻ em gây ảnh hưởng nòi giống con người...

Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TSL), Trần Minh Tâm (cựu phó giám đốc Avatek)... là có cơ sở.

Dù tại cấp phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ như là lao động chính, gia đình có công cách mạng; bị cáo Tâm là học sinh xuất sắc môn lịch sử tại các cấp THPT... và nộp tiền thu lợi bất chính, bị cáo Nguyễn Hà Linh nuôi con nhỏ và có chồng là bị cáo trong cùng vụ án...

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm cho rằng, bị cáo Lượng giữ vai trò chính, cầm đầu và hưởng lợi. Bị cáo Truyền trực tiếp chỉ đạo các bị cáo chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm theo nhu cầu của khách hàng, các bị cáo còn lại tham gia vào việc chỉ đạo nhân viên và trực tiếp chỉnh sửa kết quả, làm giả phiếu kiểm nghiệm. Bị cáo Linh đã trực tiếp làm giả phiếu kiểm nghiệm và đưa hối lộ cho các cán bộ trong cơ quan nhà nước...

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Đoàn Hữu Lượng và bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty Avatek, án sơ thẩm 27 năm tù và không kháng cáo) là lãnh đạo của hai công ty và giữ vai trò chủ mưu.

Nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương chủ trương để các bị cáo đồng phạm là Phó giám đốc, nhân viên... làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu.

Cụ thể, bị cáo Lượng và các bị cáo là nhân viên Công ty TSL làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỉ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL và Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỉ đồng.

Từ những phiếu kết quả thử nghiệm này, các cá nhân, doanh nghiệp đã sử dụng những phiếu này để hoàn thiện công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP, hữu cơ và HACCP tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Công ty Avatek chính là là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên.

Theo đó, để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera trên thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt nhờ Nguyễn Phong tiến hành thủ tục công bố sản phẩm.

Trong đó có kết quả thử nghiệm của Công ty Avatek về các chỉ tiêu thông tin dinh dưỡng, hàm lượng "Xơ tổng số"; các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của mẫu kẹo Kera sang Công ty Chị Em Rọt... Công ty Avatek cũng là đơn vị đã kiểm nghiệm sản phẩm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Từ những sai phạm trên, toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 18 năm tù về tội giả mạo trong công tác; 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Cùng hai tội danh trên bị cáo Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên phạt 27 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.