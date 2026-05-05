Vụ công ty đã kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: Cựu giám đốc Công ty TSL khai gì tại tòa? 05/05/2026 16:13

(PLO)- Bị cáo Đoàn Hữu Lượng, cựu giám đốc Công ty TSL - Công ty đã kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup, khai bản thân ban đầu nhận thức chưa đầy đủ về lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm...

Chiều 5-5, phiên toà xét xử phúc thẩm 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu giám đốc Công ty TSL) giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, khẳng định bản án sơ thẩm không oan sai. Đồng thời cho biết trước khi bắt đầu thành lập Công ty TSL thì kinh doanh thiết bị phòng thí nghiệm. Đến năm 2017 mới thành lập Công ty TSL và thời gian đầu khi công ty chưa có doanh thu thì bản thân tự bỏ tiền ra để mua máy móc, thiết bị và chi trả chi phí hoạt động.

Trình bày về các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo này cho biết gia đình đã cung cấp cho HĐXX bảng kê khai loạt tài sản có thể dùng để khắc phục hậu quả, tiền mặt nộp trực tiếp để khắc phục thì mới chỉ có hơn 5 tỉ đồng ở cấp sơ thẩm...

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (bìa trái) tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Bị cáo Lượng cũng thừa nhận bản thân ban đầu nhận thức chưa đầy đủ về lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm. Đến thời điểm Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc cũ của Công ty TSL) tách ra làm riêng và được Cục C05 Bộ Công an mời lên làm việc về một số mẫu kiểm nghiệm giả thì sau đó mới nhận thức được và kể từ lúc này, Công ty TSL ngưng các hoạt động kiểm nghiệm mẫu sai quy trình.

Trình bày tại toà, bị cáo này cũng xin HĐXX ghi nhận các máy móc thiết bị của Công ty TSL có nguồn gốc từ tiền mình bỏ ra, không liên quan đến tiền thu lợi bất chính nên đề nghị huỷ bỏ quyết định tịch thu của bản án sơ thẩm.

Bản án sơ thẩm xác định với tư cách là người đứng đầu Công ty TSL, từ năm 2020 Đoàn Hữu Lượng nhằm mục đích thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận, Lượng đã bàn bạc, thống nhất với các lãnh đạo cấp dưới về chủ trương cấp Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Các phiếu giả được tạo ra bằng cách không yêu cầu khách hàng gửi mẫu thử nghiệm; hoặc có nhận mẫu nhưng không chạy thử nghiệm; chỉnh sửa kết quả các chỉ tiêu cho đạt yêu cầu của khách hàng; chỉnh sửa lùi thời gian trên phiếu.

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cung cấp cho 12.995 đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc, thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.

Ngoài ra, để duy trì hoạt động kinh doanh, tiếp khách, quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, Lượng còn phải chịu trách nhiệm số tiền đưa hối lộ là hơn 3 tỉ đồng.

Với những sai phạm trên, toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 18 năm tù về tội giả mạo trong công tác; 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù...