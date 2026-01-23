Pháp luật

Mức án đề nghị đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek

(PLO)- Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.
Ngày 23-1, VKSND TP.HCM đề nghị mức án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) 22-24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek) 24-26 năm tù, cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

vu-an-xay-ra-tai-cong-ty-kiem-nghiem-keo-kera-loi-khai-cua-vo-chong-cuu-can-bo-van-phong-chinh-phu-nguyen-nam-khanh-5.jpg
Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ảnh: TRẦN LINH

Mức án đề nghị chi tiết đối với 100 bị cáo:

STT
 Họ tên
 Nghề nghiệp, chức vụ
 Mức đề nghị
 Tội danh
1
 Đoàn Hữu Lượng
 Chủ tịch HĐTV và cựu Giám đốc Công ty TSL
 22 – 24 năm tù
 Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ
2
 Hồ Thị Thanh Phương
 Cựu Giám đốc điều hành Công ty TSL;
Giám đốc Công ty Avatek.
 24 – 26 năm tù
 Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ
3
 Nguyễn Hữu Truyền
 Cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TSL;
Phó Giám đốc điều hành Công ty thực phẩm An toàn Hạnh phúc.
 16 – 17 năm tù
 Giả mạo trong công tác
4
 Nguyễn Minh Nhựt
 Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, cựu Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội
 15 – 16 năm tù
5
 Huỳnh Tấn Cường
 Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật Công ty TSL
 13 – 14 năm tù
6
 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
 Cựu Trưởng phòng Kiểm nghiệm Công ty TSL
 8 – 9 năm tù
7
 Trần Minh Tâm
 Cựu Phó Giám đốc Công ty Avatek
 15 – 16 năm tù
8
 Lý Bá Hào
 Cựu Phó Giám đốc Công ty TSL
 18 – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
9
 Trần Thị Thanh Thảo
 Nhân viên Công ty TSL
 8 – 9 năm tù
10
 Nguyễn Thị Kim Liên
 Nhân viên Công ty TSL
 5 – 6 năm tù
11
 Trần Thị Phương Anh
 Nhân viên Công ty TSL
 5 – 6 năm tù
12
 Trịnh Bảo Vy
 Nhân viên Công ty TSL
 5 – 6 năm tù
13
 Đặng Lộc Nhung
 Nhân viên Công ty TSL
 5 – 6 năm tù
14
 Đinh Thị Tuyết Phương
 Cựu nhân viên Công ty TSL;
Nhân viên Công ty Avatek
 5 – 6 năm tù
15
 Bùi Thị Mỹ Hoa
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
16
 Huỳnh Tường Võ
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
17
 Nguyễn Thị Như Phụng
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
18
 Nguyễn Việt Anh
 Giám đốc Công ty TNHH Balactan (Công ty Balactan)
 13 – 14 năm tù
19
 Hoàng Trọng Huấn
 Cựu nhân viên Công ty Balactan
 3 – 4 năm tù
20
 Lưu Thị Lan
 Nhân viên Công ty Balactan
 3 – 4 năm tù
21
 Phạm Thị Minh Ngọc
 Nhân viên Công ty Balactan
 3 – 4 năm tù
22
 Trần Quang Hải
 Giám đốc Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi (Công ty Fosi)
 7 – 8 năm tù
23
 Mai Văn Thắng
 Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ thực phẩm Quốc tế Đại An (Công ty Đại An)
 7 – 8 năm tù
24
 Lê Kim Xuân
 Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê
3 – 4 năm tù
25
 Nguyễn Thị Nga
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn BF Việt Nam
 8 – 8 năm 6 tháng tù
26
 Đỗ Chí Đức
 Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Ấn Tượng Việt
7– 8 năm tù
27
 Cao Thị Thảo Sương
 Nhân viên Công ty Ấn Tượng Việt
 18– 24 tháng tù nhưng cho hưởng
án treo
28
 Đoàn Thị Trâm
 Nhân viên Công ty Ấn Tượng Việt
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
29
 Trần Thị Hồng Ân
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV An Chi Phương
 7 – 8 năm tù
30
 Lê Anh Tuấn
 Giám đốc Công ty TNHH Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 7 – 8 năm tù
31
 Đỗ Thành An
 Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế FSC
8 – 9 năm tù
32
 Trần Công Sơn
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Vinaucare
5 – 6 năm tù
33
 Lại Thị Thu Anh
 Giám đốc Công ty TNHHMTV Great Việt Nam
 5 – 6 năm tù
34
 Hồ Nguyên Vũ
 Chuyên gia đánh giá Công ty CP ISOQ
5 – 6 năm tù
35
 Nguyễn Trọng Đãm
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV DN'CERT
7 – 8 năm tù
36
 Nguyễn Quang Hưng
 Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco
 7 – 8 năm tù
37
 Vũ Văn Tọa
 Giám đốc Công ty Novacochi nhánh TP.HCM
 5 – 6 năm tù
38
 Tô Phương Ngân
 Cựu nhân viên Công ty Novaco
 2 – 2 năm 6 tháng tù
39
 Lê Văn Ngọc
 Giám đốc Công ty TNHHKinh doanh và Công nghệ PLC
5 – 6 năm tù
40
 Nguyễn Thị Bích Nguyên
 Nhân viên Công ty Thương mại và Dịch vụ Tiền Sơn
 5 – 6 năm tù
41
 Lê Thanh Nghề
 Giám đốc Công ty CP Công nghệ Setech
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
42
 Bùi Trung Quân
 Cựu Giám đốc Công tyTNHH Môi trường Setech
 7 – 8 năm tù
43
 Đỗ Văn Thích
 Phó Giám đốc Công ty Setech
 4 – 5 năm tù
44
 Nguyễn Văn Chung
 Phó Giám đốc Công ty Chất lượng Việt
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
45
 Bùi Xuân Huy
 Nhân viên Phòng kỹ thuật Công ty CP Chứng nhận và Giám định TTP
18 – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
46
 Hoàng Thị Bích Uyên
 Giám đốc Công ty TNHHTMDV tư vấn Hoàn Cựu
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
47
 Trần Thị Quỳnh Trang
 Dược sĩ
 6 – 7 năm tù
48
 Nguyễn Văn Sơn
 Lao động tự do
 6 – 7 năm tù
49
 Nguyễn Thị Vinh
 Lao động tự do
 8 năm 6 tháng – 9 năm tù
50
 Võ Thị Lanh
 Lao động tự do
 5 – 6 năm tù
51
 Nguyễn Thị Thu Thủy
 Lao động tự do
 8 - 8 năm 6 tháng tù
52
 Lê Đại Dương
 Nhân viên Công ty TNHHThanh Thế
8 - 9 năm tù
53
 Đinh Thị Vân
 Nhân viên Công ty TNHH Đông Á- KTS Việt Nam
 18 – 24 tháng tù
54
 Đào Thị Phương Liên
 Nhân viên Công ty Thanh Thế
 5 – 6 năm tù
55
 Võ Hồng Tuấn
 Cựu Giám đốc Công ty CPCông nghệ OMFAM
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
56
 Nguyễn Nam Khánh
 Chuyên viên
 3 – 4 năm tù
 Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
57
 Nguyễn Văn Dũng
 Giám đốc Công ty CPVietPat Holdings
 7 – 8 năm tù
 Giả mạo trong công tác
58
 Trần Thị Tươi
 Dược sĩ Công ty CP Dược phẩmVCP
 5 – 6 năm tù
59
 Huỳnh Thị Cẩm Nhung
 Nhân viên bộ phận Demo, Công ty TSL
 5 – 6 năm tù
60
 Võ Thị Ngọc Mịnh
 Cựu nhân viên Hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc khách hàng Công ty TSL
 3 – 4 năm tù
61
 Nguyễn Thị Hồng Nghi
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 3 – 4 năm tù
62
 Châu Ha Sên
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 – 4 năm tù
63
 Bùi Thị Hồng Như
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 – 4 năm tù
64
 Nguyễn Vũ Tuyết Mai
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 2 – 3 năm tù
65
 Lê Nguyễn Phương Duy
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 – 4 năm tù
66
 Nguyễn Thị Hồng Uyên
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 – 4 năm tù
67
 Trần Thị Phương Thảo
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
68
 Chiêm Tiểu Quyên
 Cựu nhân viên Công ty Avatek
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
69
 Nguyễn Trà My
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 2 năm – 3 năm tù
70
 Nguyễn Thị Anh Thơ
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
71
 Huỳnh Bích Phượng
 Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Avatek;
Cựu nhân viên Công ty TSL.
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
72
 Ngô Thảo Ly
 Cựu nhân viên Công ty Avatek
 30 – 36 tháng nhưng cho hưởng án treo
73
 Nguyễn Hoàng
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 30 – 36 tháng nhưng cho hưởng án treo
74
 Cao Thanh Tuyền
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 30 – 36 tháng nhưng cho hưởng án treo
75
 Nguyễn Mai Thùy Trang
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 30 – 36 tháng nhưng cho hưởng án treo
76
 Nguyễn Hà Linh
 Cựu Phó Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội; Giám đốc Công ty Avatek.
 4 – 5 năm 6 tháng
 Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ
77
 Trần Thị Huế
 Nhân viên Công ty Đại An
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
 Giả mạo trong công tác
78
 Trần Thị Hải Yến
 Nhân viên Công ty Đại An
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
79
 Nguyễn Lưu Tường Linh
 Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty BF
 8 – 8 năm 6 tháng tù
80
 Trần Thị Thu Trang
 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty BF
 8 – 8 năm 6 tháng tù
81
 Nguyễn Thị Tuyết Trang
 Kế toán trưởng Công ty BF
 8 – 8 năm 6 tháng tù
82
 Cao Thị Mỹ Nhi
 Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Ấn Tượng Việt
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
83
 Vũ Thị Trang
 Nhân viên Công ty TNHH Oceanlaw D&T Việt Nam
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
84
 Phạm Hoàng Mỹ Duyên
 Cựu nhân viên Công ty Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
85
 Nguyễn Ngọc Phụng
 Giám đốc Công ty FSC
 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
86
 Lê Thị Thủy
 Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn an toàn thực phẩm AZF
 4 – 5 năm tù
87
 Bùi Văn Hoàng
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Nhật Minh Tân
 7 – 8 năm tù
88
 Nguyễn Thị Duy Tứ
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tâm Ký
 3 năm 6 tháng – 4 năm 6 tháng tù
89
 Phạm Thị Anh Thêu
 Nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
90
 Lê Thị Hồng Giang
 Nhân viên Công ty Novaco
 2 – 2 năm 6 tháng tù
91
 Cao Thị Hồng Thảo
 Giám đốc Công ty TNHHTMDV Tư vấn truyền thông CAO
 7 – 8 năm tù
92
 Vũ Thanh Thảo
 Nhân viên Công ty Setech
 18 – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
93
 Bùi Trung Vân
 Nhân viên Công ty Setech
 24 – 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
94
 Quách Thị Trà My
 Nhân viên kinh doanh Công ty IPM
 5 – 6 năm tù
95
 Nguyễn Lê Bảo Trân
 Cộng tác viên Công ty TSL
 7 – 8 năm tù
96
 Võ Thị Lý
 Giám đốc Công ty TNHHTư vấn Tâm Việt
 5 – 6 năm tù
97
 Phạm Đông Nhàn
 Phó Trưởng khoa xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) - Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
 18 – 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
98
 Vũ Hoàng Tuấn
 Giám đốc Công ty CPChứng nhận ISOCERT
 7 – 8 năm tù
99
 Phạm Đức Thuận
 Chủ tịch HĐQT Công ty Novaco;
Viện trưởng Viện Công nghệ và Hóa dược Novaco
 4 – 5 năm tù
100
 Nguyễn Thị Diệu Hiền
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 3 – 4 năm tù
SONG MAI
THÙY DƯƠNG
từ khóa

