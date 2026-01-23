Mức án đề nghị đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek 23/01/2026 13:28

(PLO)- Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Ngày 23-1, VKSND TP.HCM đề nghị mức án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) 22-24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek) 24-26 năm tù, cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ảnh: TRẦN LINH

Mức án đề nghị chi tiết đối với 100 bị cáo: