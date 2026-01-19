Cựu giám đốc Avatek khai chi tiền theo tháng cho cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ 19/01/2026 11:29

(PLO)- Khai tại tòa, cựu giám đốc Avatek khai đã chi tiền theo tháng cho cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ để ngoại giao, tiếp khách trong quá trình cấp phiếu kiểm nghiệm giả...

Ngày 19-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Cấp phiếu kiểm nghiệm nhưng không kiểm nghiệm

Theo cáo buộc, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã chỉ đạo làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỉ đồng. Thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương thông qua các bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Hà Linh đưa hối lộ 3,1 tỉ đồng để xin cấp phép chỉ định kiểm nghiệm và tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Khai tại tòa, bị cáo Lượng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và nhận thức được đẩy đủ các sai phạm.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Giám đốc Công ty TSL. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Lượng thừa nhận tại Công ty TSL có chủ trương phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm thật và Phiếu kết quả thử nghiệm giả không có mẫu kiểm nghiệm, có mẫu nhưng không kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, điều chỉnh lùi ngày phát hành...

Đến tháng 2-2023, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương rút vốn, không làm việc tại Công ty TSL. Bị cáo Lượng khẳng định giữa mình và Phương không có mẫu thuẫn gì và tự Phương chủ động tách ra làm việc riêng.

Sau khi Phương mở Công ty Avatek, bị cáo Huỳnh Tấn Cường đã thay vị trí của Phương để phụ giúp điều hành công ty.

Để Công ty TSL hoạt động thuận lợi, bị cáo Lượng đã chỉ đạo người chuyển vào tài khoản cá nhân bị cáo Nguyễn Nam Khánh hơn 3 tỉ đồng, Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) vài trăm triệu đồng.

Toàn bộ số tiền hưởng lợi, bị cáo Lượng khai dùng để xây dựng, đầu tư văn phòng, chi trả tiền nhân viên và không mua tài sản cá nhân.

Chi tiền theo tháng để ngoại giao

Cũng theo cáo buộc, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành Công ty Avatek đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỉ đồng.

Bị cáo Phương còn thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ 3,3 tỉ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện cho Công ty TSL trong quá trình hoạt động.

Khai tại tòa, bị cáo Phương cho biết việc làm Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả là chủ trương của bị cáo. Chủ trương này được bị cáo chỉ đạo Truyền chỉ đạo lại cho nhân viên thực hiện.

Quy trình thực hiện các Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả nhanh khác với quy trình làm Phiếu kết quả thử nghiệm thật. Công ty không chạy quảng cáo mà chỉ nói với khách hàng nào có nhu cầu thì thực hiện.

Bị cáo Phương khai thêm: Tại Công ty Avatek, đã cho một số bị cáo khác đứng tên cổ phần nhưng thực chất không góp vốn vì muốn các bị cáo này ở lại công ty làm việc lâu dài.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành Công ty Avatek. Ảnh: MX

HĐXX hỏi: "Vì sao hàng tháng phải trích tiền đưa cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh?".

Bị cáo Phương khai dù bị cáo Khánh không có vai trò lãnh đạo, cổ đông... nhưng đã hỗ trợ cho bị cáo làm các công việc ngoại giao, tiếp khách... tại các Bộ, ngành liên quan và đối tác.

Cụ thể, Công ty TSL chuyển cho bị cáo Khánh số tiền 50 triệu đồng/tháng (từ tháng 7-2022 đến tháng 3-2023 là 100 triệu đồng/tháng) để chi phí đối ngoại, tiếp khách.

Đến tháng 3-2023, khi thành lập Công ty Avatek, Phương tiếp tục đưa 800 triệu đồng để Khánh và Linh tiếp tục hỗ trợ công được cấp phép, chỉ định thử nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Theo HĐXX, các bị cáo đã bất chấp thủ đoạn miễn thu được tiền của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc cấp Phiếu kết quả thử nghiệm.

Bị cáo Phương trình bày bản thân đã ăn năn, hối hận về hành vi của mình và biết đây là hành động sai lầm.