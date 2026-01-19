Lời khai của vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ tại tòa 19/01/2026 10:55

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Nam Khánh khai đã liên hệ các Bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ...

Ngày 19-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

HĐXX 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek. Ảnh: TRẦN LINH

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Nam Khánh bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 Bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính số tiền 2,4 tỉ đồng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Nam Khánh thừa nhận cáo trạng truy tố không oan sai.

Khai về cách thức ngoại giao, bị cáo Nguyễn Nam Khánh cho biết đã liên hệ các Bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương sẽ đưa cho bị cáo để cảm ơn các đầu mối cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4-2025.

Bị cáo đã đi ngoại giao và hỗ trợ Công ty TSL và Công ty Avatek được cấp 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm. Tiền sẽ được chia làm 2 phần, một phần ngoại giao sau khi cấp còn một phần để duy trì mối quan hệ ngoại giao, được gửi bằng phong bì cảm ơn, mua quà lễ tết, tiền xăng xe...

Các bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phương làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm; đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hà Linh khai được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội và hoạt động dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phương, nhưng bản thân không có cổ phần.

Bị cáo Linh được bị cáo Phương cho tham gia hoạt động đối ngoại với các Ban, ngành và không có chuyên môn trong hoạt động kiểm nghiệm.

HĐXX hỏi: "Bị cáo không có chuyên môn nhưng lại làm phó giám đốc công ty kiểm nghiệm?". Bị cáo Linh trình bày, vào khoảng đầu năm 2019, bị cáo Linh bị bệnh trầm cảm sau sinh. Giữa năm 2020, bị cáo Linh quen biết với bị cáo Phương.

"Phương có hẹn gặp bị cáo và nói sẽ giúp bị cáo vượt qua giai đoạn bệnh tật và kêu bị cáo về làm việc với Phương" - bị cáo Nguyễn Hà Linh nói.

Tại Công ty TSL, bị cáo Linh khai, mình sẽ đi ngoại giao các Sở ban ngành và có một số hồ sơ kiểm nghiệm làm theo chỉ định.. Bị cáo Linh đã tiếp nhận 762 Phiếu kết quả thử nghiệm. Trong các phiếu này có 207 phiếu không có mẫu hoặc mẫu được gửi sau, còn lại bị cáo không nhớ rõ.

Tại Công ty Avatek bị cáo Linh cũng làm việc như tại Công ty TSL. Bị cáo Linh khai chỉ cảm ơn các cá nhân bộ ngành sau khi có kết quả cấp phép chỉ định.

Bị cáo Linh không nhận tiền từ Phương mà nhận từ chồng là Nguyễn Nam Khánh để đi ngoại giao tổng cộng 410 triệu đồng. Bản thân không bị cáo Linh không hưởng lợi từ việc này.

"Quà tết thường là các set quà tặng của công ty, quà cảm ơn thì có kèm tiền. Do thời gian lâu quá, bị cáo không còn nhớ đã đưa cho các cá nhân cụ thể nào" - bị cáo Linh nói.

Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi...