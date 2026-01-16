Sáng nay, tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty đã kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup 16/01/2026 09:08

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) và vợ hầu tòa trong vụ án xảy ra tại công ty Avatek - đơn vị đã kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup...

Ngày 16-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm sản phẩm, trong đó bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa. ẢNH: TRẦN LINH

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu.

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995. Ảnh:TRẦN LINH

Trong thời gian làm việc tại Công ty TSL, bị cáo Phương chỉ đạo các bị cáo đồng phạm là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên đưa thông tin cho khách hàng về chủ trương trên để lôi kéo khách hàng.

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 , cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính số tiền 117 tỉ đồng.

Đến tháng 2-2023, bị cáo Phương rút vốn khỏi Công ty TSL và lôi kéo một số nhân viên thành lập Công ty Avatek.

Phương tiếp tục thực hiện chủ trương làm Phiếu kiểm nghiệm giả. Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỉ đồng.

Tổng cộng, Công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả.

An ninh phiên tòa được thắt chặt. Ảnh: TRẦN LINH

Các cá nhân, doanh nghiệp đã dùng những phiếu này để hoàn thiện công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP, hữu cơ và HACCP tại các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo cáo trạng, để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.

Do đã có quan hệ thân thiết với các cán bộ tại các Bộ, ngành có liên quan, vợ chồng Khánh và Linh không đưa hết gần 4 tỉ đồng đã nhận của Phương cho 21 cá nhân đã giải quyết hồ sơ mà chỉ đưa một phần. Số tiền còn lại khoảng 2,4 tỷ đồng bị Khánh chiếm hưởng.