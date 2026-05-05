Đang xét xử phúc thẩm vụ án tại công ty đã kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup 05/05/2026 09:19

(PLO)- Bị cáo Đoàn Hữu Lượng cùng 55 bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt...

Sáng 5-5, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với 56 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Các bị cáo trong vụ án đã sử dụng hai pháp nhân trên phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Phiên toà được mở do có kháng cáo của 56/100 bị cáo và dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15-5, do thẩm phán Đặng Văn Ý làm chủ toạ phiên tòa.

56 bị cáo bị đưa ra xét xử chủ yếu là các bị cáo thuộc hai Công ty TSL, Avatek và các công ty môi giới để làm phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc Công ty Avatek) là lãnh đạo của hai công ty và giữ vai trò chủ mưu, vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới thuộc các phòng ban thực hiện hành vi cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Cụ thể, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả, không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm mà vẫn cho kết quả đạt theo yêu cầu.

Trong thời gian làm việc tại Công ty TSL, bị cáo Phương chỉ đạo các bị cáo đồng phạm là phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên đưa thông tin cho khách hàng về chủ trương trên để lôi kéo khách hàng. Đến tháng 2-2023, bị cáo Phương rút vốn khỏi Công ty TSL và lôi kéo một số nhân viên thành lập Công ty Avatek. Khi điều hành công ty mới Phương tiếp tục thực hiện chủ trương làm Phiếu kiểm nghiệm giả.

Bằng hành vi phạm tội của các bị cáo đã xác định được Công ty TSL đã làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm. Công ty TSL và Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm. Tổng cộng, Công ty TSL và Avatek đã phát hành hơn 220.000 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả.

Từ những phiếu kết quả thử nghiệm này, các cá nhân, doanh nghiệp đã sử dụng những phiếu này để hoàn thiện công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP, hữu cơ và HACCP tại các cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Công ty Avatek chính là là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên.

Theo đó, để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera trên thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt nhờ Nguyễn Phong tiến hành thủ tục công bố sản phẩm.

Nguyễn Phong thuê Công ty Cổ phần Dịch vụ Thực phẩm Fosi (một công ty môi giới trong vụ án này) tư vấn, hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trong đó có kết quả thử nghiệm của Công ty Avatek về các chỉ tiêu thông tin dinh dưỡng, hàm lượng "Xơ tổng số"; các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của mẫu kẹo Kera sang Công ty Chị Em Rọt...

Công ty Avatek cũng là đơn vị đã kiểm nghiệm sản phẩm sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Từ những sai phạm trên, toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 18 năm tù về tội giả mạo trong công tác; 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Cùng hai tội danh trên bị cáo Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên phạt 27 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.