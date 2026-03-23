Vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup: 50/100 bị cáo có đơn kháng cáo 23/03/2026 11:01

(PLO)- Cựu chủ tịch và cựu phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL cùng 48 bị cáo khác kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23-3, TAND TP.HCM đã ban hành bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup.

Trước đó, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu chủ tịch Công ty TSL), Nguyễn Hữu Truyền (cựu phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL; phó giám đốc điều hành Avatek) cùng 48 bị cáo khác kháng cáo bản án sơ thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek) và hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Hà Linh (cựu phó giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội) cùng 47 bị cáo khác không có đơn kháng cáo.

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 2-2026, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù, Nguyễn Hà Linh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh lãnh 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

96 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Công ty TSL hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm... Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định; nghiên cứu, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm, hàng hóa...

Phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL và Avatek là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để lập hồ sơ tự công bố đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng sản phẩm, hậu kiểm quá trình sản xuất... và là điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương. Ảnh: TRẦN LINH

Từ năm 2020, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương cùng các bị cáo là các cá nhân thuộc công ty trung gian, môi giới và các cá nhân trung gian, môi giới... phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả (không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm; chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm) để thu hút nhiều khách hàng, tăng lợi nhuận...

Để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động, bị cáo Hồ Thị Thanh Phương còn thống nhất chủ trương với bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ 3,3 tỉ đồng.

Cấp sơ thẩm xác định hai bị cáo Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương là lãnh đạo cao nhất, chủ chốt và là giám đốc điều hành Công ty TSL, Avatek... Hai bị cáo vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới thuộc các phòng ban thực hiện hành vi cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả.

Cụ thể, bị cáo Lượng và các bị cáo là nhân viên Công ty TSL làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỉ đồng. Bị cáo Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty TSL và Avatek làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỉ đồng.

Hai bị cáo bị cáo Lượng và Phương có vai trò cao nhất và có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hậu quả trong vụ án và cần áp dụng mức hình phạt phải nghiêm khắc, cao hơn các bị cáo khác...