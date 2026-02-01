Toàn cảnh phiên xử vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup trước ngày tuyên án 01/02/2026 16:10

(PLO)- Theo cáo buộc, các bị cáo trong vụ án đã làm giả hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm, trong đó có kết quả kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup...

Ngày mai (2-2), TAND TP.HCM sẽ tuyên án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong đó, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek), Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Toàn cảnh phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek. Ảnh: TRẦN LINH

Làm giả hơn 220.000 Phiếu kết quả thử nghiệm

Theo cáo buộc, bị cáo Đoàn Hữu Lượng - giám đốc Công ty TSL đã chỉ đạo nhân viên làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi hơn 98 tỉ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương - Giám đốc điều hành Công ty Avatek đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190.337 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính 99 tỉ đồng.

Bị cáo Phương còn thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh đưa hối lộ 3,3 tỉ đồng để xin cấp phép, tạo điều kiện trong quá trình hoạt động.

Khai tại tòa, bị cáo Lượng thừa nhận tại công ty có chủ trương phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả và thống nhất cùng Phương chuyển cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh hơn 3 tỉ đồng.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng - giám đốc Công ty TSL. Ảnh: TRẦN LINH

Số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Lượng dùng đã để tái đầu tư máy móc tại công ty, trả lương nhân viên. Đối với tài sản bị kê biên, bị cáo Lượng đề nghị được giữ lại 2 căn nhà; 4 bất động sản còn lại xin HĐXX bán để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương cho biết việc làm Phiếu kết quả thử nghiệm ra kết quả là chủ trương mình và truyền đạt lại cho nhân viên thực hiện. Để một số nhân viên ở lại làm việc lâu dài, bị cáo Phương đã cho những người này đứng tên cổ phần nhưng thực chất không góp vốn.

Phương khai thêm, dù bị cáo Khánh không có vai trò lãnh đạo, cổ đông... nhưng hằng tháng Phương vẫn trích tiền chuyển cho Khánh để Khánh hỗ trợ Phương trong việc ngoại giao, tiếp khách... tại các Bộ, ngành liên quan và đối tác.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Phương còn cho bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Khánh) giữ chức vụ phó giám đốc Công ty TSL và phó giám đốc kinh doanh Công ty Avatek. Việc bổ nhiệm bị cáo Linh xuất phát từ mong muốn giúp đỡ do Linh bị trầm cảm sau sinh rất nặng. Bị cáo muốn có một đại diện đi tiếp khách ở khu vực Hà Nội.

Cựu giám đốc Avatek cho biết, mình có mối quan hệ rất thân tình như anh em trong nhà với bị cáo Khánh. Nếu Linh là nhân viên bình thường, không có quan hệ thì sẽ khó bổ nhiệm vị trí này.

Lời khai của vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Nam Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần liên hệ, tác động đối với các cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 Bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek, thu lợi bất chính số tiền 2,4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Khánh) đã giúp sức cho bị cáo Phương làm giả 762 Phiếu kết quả thử nghiệm; đưa hối lộ 410 triệu đồng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Nam Khánh thừa nhận cáo trạng truy tố không oan sai. Bị cáo cho biết đã liên hệ các Bộ, ngành để nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Khánh đã đi ngoại giao và hỗ trợ hai công ty TSL và Avatek được cấp 8 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm. Tiền sẽ được chia làm 2 phần, một phần ngoại giao sau khi cấp còn một phần để duy trì mối quan hệ ngoại giao, được gửi bằng phong bì cảm ơn, mua quà lễ tết, tiền xăng xe...

Bị cáo Linh khai, đầu năm 2019, bị cáo Linh bị bệnh trầm cảm sau sinh. Giữa năm 2020, bị cáo Linh quen biết với bị cáo Phương. Phương kêu bị cáo về làm việc và nói sẽ giúp bị cáo vượt qua giai đoạn bệnh tật.

Bị cáo Linh sẽ đi ngoại giao các Sở ban ngành và có một số hồ sơ kiểm nghiệm làm theo chỉ định. Bị cáo Linh đã nhận từ chồng 410 triệu đồng để đi ngoại giao và không hưởng lợi từ việc này.

Chủ mưu bị đề nghị mức án đến 26 năm tù

Tại phần luận tội, Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối bị cáo Đoàn Hữu Lượng 22 - 24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương 24 - 26 năm tù; bị cáo Nguyễn Hà Linh 4 - 5 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh 3-4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 96 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng, xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm, trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Đại diện VKSND TP.HCM tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh các bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, ngoại lệ khi mọi hành vi vi phạm đều được xử lý trước pháp luật. Từ đó, củng cố niềm tin người dân, doanh nghiệp

Theo đại diện VKS, điều đặc biệt nguy hiểm là các bị cáo đã làm giả Phiếu kết quả kiểm nghiệm để phục vụ việc công bố, tự công bố sản phẩm... để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Những sản phẩm này sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, điển hình như Kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, vụ án sữa Hiup… Những sản phẩm này đã lưu hành ra thị trường trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Lượng và Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác, phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng, lan truyền thông tin về việc có thể làm phiếu kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính.

VKS áp dụng phạm tội có tổ chức đối với các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Huỳnh Tấn Cường; tình tiết phạm tội 2 lần trở lên đối với 100 bị cáo...

Tranh luận về tình tiết "phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên"

Tại phần tranh luận, nhiều luật sư đề nghị không áp dụng hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên".

Theo đại diện VKS, bị cáo Đoàn Hữu Lượng thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương để chỉ đạo các bị cáo là phó giám đốc để chỉ đạo nhân viên các phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng... phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để lan truyền, thực hiện việc cấp phiếu kiểm nghiệm nhanh, kiểm không cần mẫu...



Đại diện VKS khẳng định quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo rất tinh vi, khi sử dụng đường link riêng để làm phiếu giả song song với đường link làm phiếu thật nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan nhà nước. Sử dụng các mã DVA, DVB, 1X1, 3X3, AV2, AV4 để phân biệt phiếu giả với phiếu thật...

Các luật sư bào chữa tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Khi sự việc bị phát hiện vào tháng 7-2024, các bị cáo Lượng và Phương đã chỉ đạo nhân viên hoàn thiện lại các phiếu kiểm nghiệm giả có mẫu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo VKS, các bị cáo có sự bàn bạc, thống nhất về ý chí, kế hoạch, phương thức thực hiện tội phạm; mỗi bị cáo được giao một nhiệm vụ cụ thể, người chỉ đạo, người thực hiện, người giúp sức… Sự sắp xếp này thể hiện tính có tổ chức và chủ động trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Do đó các bị cáo phạm tội có tổ chức.

Về tình tiết "phạm tội hai lần trở lên", đại diện VKS cho rằng các bị cáo đã phạm tội nhiều lần, với số lượng phiếu giả hơn 200.000 phiếu. Hành vi này không thể được xem là "ít nghiêm trọng", nếu không áp dụng tình tiết "phạm tội hai lần trở lên" thì sẽ không công bằng với các bị cáo khác chỉ làm giả một phiếu.

Một số luật sư cho rằng các bị cáo đã xin nghỉ việc sau khi nhận ra hành vi làm phiếu kiểm nghiệm giả là vi phạm pháp luật. Đề nghị áp dụng tình tiết ngăn chặn, làm giảm tác hại của tội phạm.

Các bị cáo khác trong phiên xét xử. Ảnh: TRẦN LINH

VKS cho rằng đề nghị trên là không có căn cứ vì tội phạm đã hoàn thành khi các bị cáo đã thực hiện xong việc làm phiếu giả.

Luật sư cho rằng hành vi phạm tội chưa gây ra thiệt hại thực tế, VKS nhấn mạnh khách thể của tội phạm này là hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hậu quả ở đây là uy tín của cơ quan nhà nước đã bị xâm phạm, do đó hậu quả đã xảy ra chứ không phải chưa xảy ra...