Vụ án tại Công ty Avatek, TSL: Luật sư bào chữa gì tại tòa? 23/01/2026 17:36

(PLO)- Tại phần tranh luận, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo Lượng xuất phát từ áp lực kinh tế và bị cáo chỉ đưa ra chủ trương, không phân công, chỉ đạo cụ thể các bị cáo khác...

Chiều 23-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL) 22-24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek) 24-26 năm tù, cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Cựu giám đốc Công ty TSL xin giữ lại 2 căn nhà

Bào chữa cho bị cáo Đoàn Hữu Lượng, luật sư cho biết quá trình thành lập, điều hành công ty, bị cáo gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về tài chính, phải nỗ lực duy trì hoạt động công ty nhằm bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Ở giai đoạn này, công ty không có vi phạm pháp luật.

Đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế suy giảm, doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực về tài chính. Thời điểm này, bị cáo Lượng đã gặp bị cáo Phương và Phương là người đề xuất chủ trương để cấp Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khách hàng.

Các luật sư bào chữa tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Đến cuối năm 2023, khi nhận thức rõ hành vi của mình là sai trái, bị cáo Lượng đã tổ chức họp công ty và yêu cầu nhân viên công ty phải thực hiện đúng quy định. Yêu cầu nhân viên viết cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm, nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật.

LS cho rằng xét về nguyên nhân và điều kiện phạm tội, hành vi của bị cáo Lượng xuất phát từ áp lực kinh tế. Bị cáo chỉ đưa ra chủ trương, không phân công, chỉ đạo cụ thể các bị cáo khác...

Sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo Lượng đã chủ động khắc phục hậu quả; tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ bản chất vụ án; có nhiều thành tích trong quá trình công tác...

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Lượng nộp lại 98 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được giữ lại 2 bất động sản tại khu vực huyện Hóc Môn (cũ), TP.HCM. Do đây là tài sản do ông bà để lại, có trước khi bị cáo thành lập công ty.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng, cựu Chủ tịch Công ty TSL. Ảnh: TRẦN LINH

Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Lượng khai số tiền thu lợi bất chính, bị cáo dùng đã để tái đầu tư máy móc tại công ty, trả lương nhân viên... Đối với tài sản bị kê biên, bị cáo Lượng đề nghị được giữ lại căn nhà đang sinh sống và một bất động sản khác; 4 bất động sản còn lại xin HĐXX bán để khắc phục hậu quả.

Cũng trong phần tranh luận, luật sư của bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã thay mặt bị cáo gửi lời xin lỗi đến Đảng, nhà nước và nhân dân vì những sai phạm mà bị cáo này đã gây ra.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét toàn diện bối cảnh và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Bị cáo Phương là người khuyết tật, đã tích cực hợp tác với CQĐT và vận động gia đình nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính...

Luật sư đề nghị HĐXX tuyên án treo đối với bị cáo Nguyễn Hà Linh

Cũng trong phần luận tội, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đề nghị 4 - 5 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Đối với bị cáo Nguyễn Nam Khánh, luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Khánh không nhờ các cán bộ thực hiện hành vi trái pháp luật, mà chỉ nhờ thực hiện những công việc đúng quy trình, đúng pháp luật.

Trước khi bị bắt, bị cáo Khánh có quá trình cống hiến, phấn đấu... Tuy nhiên, khi vụ án xảy ra, toàn bộ công danh, sự nghiệp của bị cáo không còn, gia đình rơi vào hoàn cảnh ly tán... Đây là hậu quả rất lớn mà bị cáo đã phải gánh chịu.

Bị cáo Hoàng Nam Khánh (đeo kính đen). Ảnh: TRẦN LINH

Đối với bị cáo Nguyễn Hà Linh, luật sư bào chữa cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng xác định bị cáo Linh giữ vai trò quan trọng trong vụ án, nhưng thực chất, bị cáo Linh được bố trí vào làm tại công ty là do bản thân là vợ của bị cáo Khánh.

Theo luật sư, vị trí của bị cáo Linh là vị trí không chuyên môn, vô thưởng vô phạt và chỉ nên xác định bị cáo Linh là đồng phạm với vai trò không đáng kể.

Luật sư cho rằng bị cáo Linh phạm tội trong tình trạng thụ động... Với tư cách là vợ của bị cáo Khánh, khi chồng nhờ đi gặp gỡ, tặng quà cho các cơ quan, cá nhân, bị cáo Linh đã thực hiện theo tâm lý của một người vợ khi được chồng nhờ vả.

Tại thời điểm vào hoạt động tại Công ty TSL, bị cáo Linh đang trong tình trạng sức khỏe thảm hại, luôn cáu gắt... nên khó có đủ khả năng nhận thức đầy đủ.

Luật sư cho rằng bị cáo Linh phạm tội với mức độ tham gia rất hạn chế, lợi ích hưởng được không đáng kể, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với thân chủ.