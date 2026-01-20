Vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera: Nhóm công ty môi giới khai gì? 20/01/2026 16:20

(PLO)- Các bị cáo thuộc nhóm công ty môi giới khai, khi khách hàng của công ty có nhu cầu làm Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả, các bị cáo thống nhất với Công ty TSL, Avatek để phát hành Phiếu mà không cần gửi mẫu...

Ngày 20-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phiên tòa đến phần xét hỏi các bị cáo có vai trò trung gian, môi giới trong việc làm giả Phiếu kết quả thử nghiệm.

Theo cáo trạng, sau khi các công ty trung gian, môi giới liên hệ, thống nhất cách thức làm giả Phiếu kết quả thử nghiệm, nhân viên Công ty TSL, Công ty Avatek sẽ thành lập nhóm chung với nhân viên các công ty, cá nhân trung gian môi giới để trao đổi thông tin làm Phiếu kiểm nghiệm.

HĐXX 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL và Avatek. Ảnh: TRẦN LINH

Trần Quang Hải (giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Fosi) đã thống nhất với Huỳnh Tấn Cường của Công ty TSL và Nguyễn Minh Nhựt của Công ty Avatek về việc khi khách hàng của công ty có nhu cầu có kết quả kiểm nghiệm theo yêu cầu thì hai công ty trên sẽ phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả, không cần gửi mẫu hoặc gửi mẫu nhưng chỉnh sửa kết quả.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2020 đến tháng 4-2025, Hải đã liên hệ làm 5.593 Phiếu kết quả thử nghiệm giả, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Trần Quang Hải (Giám đốc Công ty Fosi) khai, tại công ty có hai loại dịch vụ, gồm: dịch vụ cho khách hàng kiểm nghiệm có mẫu đầy đủ và dịch vụ cho khách hàng "xin hỗ trợ kết quả" không cần mẫu.

Bị cáo Hải cho rằng, bị cáo chỉ đảm nhận vai trò môi giới Phiếu kiểm nghiệm mà không trực tiếp kiểm nghiệm sản phẩm nên không nhận thức được đây là hành vi vi phạm. "Bị cáo nghĩ rằng mình không thực hiện nên mình không sai" - bị cáo Hải nói.

HĐXX cho biết, bị cáo Hải làm dịch vụ tư vấn hồ sơ tự công bố sản phẩm nên bị cáo phải hiểu cần có mẫu gửi đến phòng thí nghiệm. Bị cáo cần có nhận thức sâu sắc hơn, việc làm phiếu kiểm nghiệm giả đối với hàng hoá là thực phẩm đã gây ra hệ quả nặng nề cho xã hội.

Cũng tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Trang khai, chủ yếu chỉnh sửa chính tả trên các phiếu kiểm nghiệm và không chỉnh sửa chỉ số. Tuy nhiên, theo cáo trạng, từ tháng 5-2021 đến tháng 3-2025, Trang (thành viên góp vốn vào Công ty BF) đã làm giả 2.698 Phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính số tiền 1,3 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL và Avatek. Ảnh: TRẦN LINH

Cũng trong phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Ngọc Phụng (Giám đốc Công ty FSC) đã không thừa nhận cáo buộc làm giả 1667 Phiếu kết quả thử nghiệm mà chỉ làm giả 110 Phiếu kết quả thử nghiệm.

HĐXX đã thẩm tra Đỗ Thành An (Phó Giám đốc Công ty FSC, chồng của Phụng). Bị cáo Đỗ Thành An thừa nhận số tiền thu lợi bất chính 465 triệu đồng như lời khai ban đầu, nhưng không thừa nhận 1667 Phiếu kết quả thử nghiệm làm giả.

HĐXX tiếp tục thẩm tra bị cáo Trần Minh Tâm (Phó Giám đốc Công ty Avatek) là người trực tiếp móc nối với hai bị cáo An và Phụng trong việc trao đổi, thống nhất làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả, không cần gửi mẫu.

Bị cáo Trần Minh Tâm đã khai nhận 1.667 Phiếu kết quả thử nghiệm giả đã được bị cáo Tâm thống nhất với hai bị cáo An và Phụng để làm giả. Khi khách hàng của Công ty FSC có nhu cầu, Công ty Avatek sẽ phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm mà không cần gửi mẫu sản phẩm hoặc có gửi mẫu nhưng không tiến hành thử nghiệm, hoặc chỉnh sửa kết quả theo các chỉ số yêu cầu của khách hàng.

Sau đó, hai bị cáo Phụng và An đã thừa nhận số lượng Phiếu kết quả thử nghiệm mà Công ty FSC liên hệ với Công ty Avatek để làm giả như cáo trạng quy kết là 1.667 phiếu.

Cũng tại phần xét hỏi, các bị cáo thuộc nhóm công ty, cá nhân môi giới đã thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết.

Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 2024, Lê Anh Tuấn đã liên hệ làm giả 1.156 Phiếu kết quả thử nghiệm, sử dụng 518 Phiếu kết quả thử nghiệm giả để làm hồ sơ tự công bố, thu lợi bất chính 493 triệu đồng; chỉ đạo Phạm Hoàng Mỹ Duyên (nhân viên) làm giả 894 Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Lê Thị Thủy đã liên hệ làm giả 1.242 Phiếu kết quả thử nghiệm, sau đó Thủy đã sử dụng 9 Phiếu kết quả thử nghiệm giả để làm hồ sơ tự công bố sản phẩm, thu lợi bất chính 359 triệu.