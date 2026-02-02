Mức án của 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup 02/02/2026 12:13

(PLO)- HĐXX đã tuyên án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sáng 2-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL) 25 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù, Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

96 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

HĐXX sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ảnh: TRẦN LINH

Mức án chi tiết đối với 100 bị cáo: