Mức án của 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera, sữa Hiup

(PLO)- HĐXX đã tuyên án sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Sáng 2-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL) 25 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù, Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) 3 năm tù về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

96 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

vu-an-xay-ra-tai-cong-ty-kiem-nghiem-keo-kera-cuu-can-bo-van-phong-chinh-phu-bi-de-nghi-1.jpg
HĐXX sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ảnh: TRẦN LINH

Mức án chi tiết đối với 100 bị cáo:

STT
 Họ tên
Nghề nghiệp, chức vụ
Mức án Tội danh
1
 Đoàn Hữu Lượng
Chủ tịch HĐTV và cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học TSL (Công ty TSL).
 25 năm tù
 Giả mạo trong công tác;
Đưa hối lộ.
2
 Hồ Thị Thanh Phương
 Cựu Giám đốc điều hành Công ty TSL;
Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek.
 27 năm tù
3
 Nguyễn Hữu Truyền
Cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TSL;
Phó Giám đốc điều hành Công ty thực phẩm An toàn Hạnh phúc.
 17 năm tù
 Giả mạo trong công tác
4
 Nguyễn Minh Nhựt
 Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, cựu Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội
 15 năm tù
5
 Huỳnh Tấn Cường
 Giám đốc điều hành, người đại diện theo pháp luật Công ty TSL
 13 năm tù
6
 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
 Cựu Trưởng phòng Kiểm nghiệm Công ty TSL
 7 năm tù
7
 Trần Minh Tâm
 Cựu Phó Giám đốc Công ty Avatek
 16 năm tù
8
Lý Bá Hào
 Cựu Phó Giám đốc Công ty TSL
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
9
 Trần Thị Thanh Thảo
 Nhân viên Công ty TSL
 7 năm 6 tháng tù
10
 Nguyễn Thị Kim Liên
Nhân viên Công ty TSL
 4 năm 6 tháng tù
11
 Trần Thị Phương Anh
 Nhân viên Công ty TSL
 4 năm tù
12
 Trịnh Bảo Vy
 Nhân viên Công ty TSL
 4 năm tù
13
 Đặng Lộc Nhung
Nhân viên Công ty TSL
 4 năm 6 tháng tù
14
 Đinh Thị Tuyết Phương
 Cựu nhân viên Công ty TSL;
Nhân viên Công ty Avatek
 4 năm tù
15
 Bùi Thị Mỹ Hoa
Cựu nhân viên Công ty TSL
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
16
 Huỳnh Tường Võ
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
17
 Nguyễn Thị Như Phụng
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 2 năm tù
18
Nguyễn Việt Anh
 Giám đốc Công ty TNHH Balactan (Công ty Balactan)
 10 năm tù
19
 Hoàng Trọng Huấn
 Cựu nhân viên Công ty Balactan
 3 năm tù
20
 Lưu Thị Lan
Nhân viên Công ty Balactan
 4 năm 6 tháng tù
21
 Phạm Thị Minh Ngọc
Nhân viên Công ty Balactan
 3 năm 6 tháng tù
22
 Trần Quang Hải
 Giám đốc Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi.
 6 năm tù
23
 Mai Văn Thắng
Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ thực phẩm Quốc tế Đại An.
 5 năm tù
24
 Lê Kim Xuân
Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê.
 2 năm 6 tháng tù
25
 Nguyễn Thị Nga
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn BF Việt Nam.
 6 năm tù
26
 Đỗ Chí Đức
 Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Ấn Tượng Việt.
 3 năm tù
27
 Cao Thị Thảo Sương
 Nhân viên Công ty Ấn Tượng Việt
 2 năm tù nhưng cho hưởng
án treo
28
Đoàn Thị Trâm
 Nhân viên Công ty Ấn Tượng Việt
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
29
 Trần Thị Hồng Ân
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV An Chi Phương.
 3 năm tù
30
 Lê Anh Tuấn
 Giám đốc Công ty TNHH Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.
 5 năm tù
31
 Đỗ Thành An
 Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế FSC.
 6 năm tù
32
 Trần Công Sơn
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Vinaucare. 5 năm tù
33
 Lại Thị Thu Anh
 Giám đốc Công ty TNHH MTV Great Việt Nam.
 4 năm tù
34
 Hồ Nguyên Vũ
 Chuyên gia đánh giá Công ty CP ISOQ.
 3 năm tù
35
 Nguyễn Trọng Đãm
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV DN'CERT.
 3 năm 6 tháng tù
36
 Nguyễn Quang Hưng
 Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco.
 3 năm tù
37
 Vũ Văn Tọa
 Giám đốc Công ty Novaco chi nhánh TP.HCM
 3 năm tù
38
 Tô Phương Ngân
 Cựu nhân viên Công ty Novaco
 2 năm tù
39
 Lê Văn Ngọc
 Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ PLC.
 3 năm tù
40
 Nguyễn Thị Bích Nguyên
 Nhân viên Công ty Thương mại và Dịch vụ Tiền Sơn.
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
41
 Lê Thanh Nghề
Giám đốc Công ty CP Công nghệ Setech
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
42
 Bùi Trung Quân
 Cựu Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Setech.
 5 năm tù
43
 Đỗ Văn Thích
 Phó Giám đốc Công ty Setech
 3 năm tù
44
 Nguyễn Văn Chung
 Phó Giám đốc Công ty Chất lượng Việt
 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
45
 Bùi Xuân Huy
 Nhân viên Phòng kỹ thuật Công ty CP Chứng nhận và Giám định TTP.
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
46
 Hoàng Thị Bích Uyên
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV tư vấn Hoàn Cựu
2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
47
 Trần Thị Quỳnh Trang
 Dược sĩ
 6 năm tù
48
 Nguyễn Văn Sơn
 Lao động tự do
 5 năm tù
49
Nguyễn Thị Vinh
 Lao động tự do
 5 năm 6 tháng
50
Võ Thị Lanh
 Lao động tự do
 4 năm tù
51
 Nguyễn Thị Thu Thủy
 Lao động tự do
 4 năm tù
52
 Lê Đại Dương
 Nhân viên Công ty TNHH Thanh Thế.
 3 năm tù
53
 Đinh Thị Vân
 Nhân viên Công ty TNHH Đông Á- KTS Việt Nam.
 2 năm tù
54
 Đào Thị Phương Liên
 Nhân viên Công ty Thanh Thế
 2 năm 6 tháng tù
55
 Võ Hồng Tuấn
 Cựu Giám đốc Công ty CP Công nghệ OMFAM.
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
56
 Nguyễn Nam Khánh
 Chuyên viên
 3 năm tù
 Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
57
 Nguyễn Văn Dũng
 Giám đốc Công ty CP VietPat Holdings
 5 năm tù
 Giả mạo trong công tác
58
 Trần Thị Tươi
 Dược sĩ Công ty CP Dược phẩm VCP
 4 năm tù
59
 Huỳnh Thị Cẩm Nhung
 Nhân viên bộ phận Demo, Công ty TSL
 4 năm 6 tháng tù
60
 Võ Thị Ngọc Minh
 Cựu nhân viên Hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc khách hàng Công ty TSL
 3 năm tù
61
 Nguyễn Thị Hồng Nghi
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 3 năm tù
62
 Châu Ha Sên
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 năm tù
63
 Bùi Thị Hồng Như
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 năm tù
64
 Nguyễn Vũ Tuyết Mai
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
65
 Lê Nguyễn Phương Duy
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
66
 Nguyễn Thị Hồng Uyên
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 2 năm 6 tháng tù
67
 Trần Thị Phương Thảo
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
68
 Chiêm Tiểu Quyên
 Cựu nhân viên Công ty Avatek
 2 năm tù
69
 Nguyễn Trà My
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 2 năm tù
70
 Nguyễn Thị Anh Thơ
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
71
 Huỳnh Bích Phượng
 Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ Công ty Avatek;
Cựu nhân viên Công ty TSL.
 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
72
 Ngô Thảo Ly
 Cựu nhân viên Công ty Avatek
 2 năm tù
73
 Nguyễn Hoàng
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
74
 Cao Thanh Tuyền
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
75
 Nguyễn Mai Thùy Trang
 Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Avatek
 2 năm tù
76
 Nguyễn Hà Linh
 Cựu Phó Giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội;
Giám đốc Công ty Avatek.
 3 năm 6 tháng
 Giả mạo trong công tác;
Đưa hối lộ.
77
 Trần Thị Huế
 Nhân viên Công ty Đại An
 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
 Giả mạo trong công tác
78
 Trần Thị Hải Yến
 Nhân viên Công ty Đại An
 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
79
 Nguyễn Lưu Tường Linh
 Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty BF
 3 năm tù
80
 Trần Thị Thu Trang
 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty BF
 3 năm tù
81
 Nguyễn Thị Tuyết Trang
 Kế toán trưởng Công ty BF
 3 năm tù
82
 Cao Thị Mỹ Nhi
 Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Ấn Tượng Việt
 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
83
 Vũ Thị Trang
 Nhân viên Công ty TNHH Oceanlaw D&T Việt Nam
 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
84
 Phạm Hoàng Mỹ Duyên
 Cựu nhân viên Công ty Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
85
 Nguyễn Ngọc Phụng
 Giám đốc Công ty FSC
 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
86
 Lê Thị Thủy
 Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn an toàn thực phẩm AZF
 3 năm tù
87
 Bùi Văn Hoàng
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Nhật Minh Tân.
 3 năm tù
88
 Nguyễn Thị Duy Tứ
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tâm Ký
 3 năm tù
89
 Phạm Thị Anh Thêu
 Nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco.
 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
90
 Lê Thị Hồng Giang
 Nhân viên Công ty Novaco
 2 năm tù
91
 Cao Thị Hồng Thảo
 Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tư vấn truyền thông CAO
 4 năm tù
92
 Vũ Thanh Thảo
 Nhân viên Công ty Setech
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
93
 Bùi Trung Vân
 Nhân viên Công ty Setech
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
94
 Quách Thị Trà My
 Nhân viên kinh doanh Công ty IPM
 3 năm tù
95
 Nguyễn Lê Bảo Trân
 Cộng tác viên Công ty TSL
 3 năm tù
96
 Võ Thị Lý
 Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Tâm Việt.
 4 năm tù
97
 Phạm Đông Nhàn
 Phó Trưởng khoa xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo
98
 Vũ Hoàng Tuấn
 Giám đốc Công ty CP Chứng nhận ISOCERT
 3 năm tù
99
 Phạm Đức Thuận
 Chủ tịch HĐQT Công ty Novaco;
Viện trưởng Viện Công nghệ và Hóa dược Novaco
 3 năm 6 tháng tù
100
 Nguyễn Thị Diệu Hiền
 Cựu nhân viên Công ty TSL
 3 năm tù
SONG MAI
THÙY DƯƠNG
