Ông Lương Xuân Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 13-5, tại tỉnh Khánh Hòa, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Xuân Lộc, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm Thẩm phán Lương Xuân Lộc giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15-5-2026.
Ông Lương Xuân Lộc năm nay 54 tuổi, từng giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang, sau sắp xếp làm Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, ông Lê Hưng Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao.