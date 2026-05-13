Ông Lương Xuân Lộc được bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa 13/05/2026 20:51

(PLO)- Ông Lương Xuân Lộc được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa từ ngày 15-5.

Chiều 13-5, tại tỉnh Khánh Hòa, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Xuân Lộc, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hải Trâm trao quyết định bổ nhiệm Chánh án Lương Xuân Lộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND Tối cao công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm Thẩm phán Lương Xuân Lộc giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15-5-2026.

Ông Lương Xuân Lộc năm nay 54 tuổi, từng giữ chức Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang, sau sắp xếp làm Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lương Xuân Lộc và tặng hoa ghi nhận quá trình công tác đối với ông Lê Hưng Dũng.

Trước đó, ông Lê Hưng Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao.