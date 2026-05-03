Nhờ bạn sạc hộ điện thoại rồi bị chiếm đoạt tiền 03/05/2026 12:16

(PLO)- Trong lúc nhờ sạc hộ điện thoại, L đã truy cập vào Zalo, biết được mật khẩu tài khoản ngân hàng của chị D nên đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của chị này...

Cổng thông tin điện tử TAND Tối cao vừa công bố Bản án số 45/2026/HS-ST của TAND Khu vực 6 - Ninh Bình. Đây là vụ án sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do bị cáo L thực hiện.

Nhờ bạn sạc hộ điện thoại rồi bị chiếm đoạt tiền. Ảnh minh họa

Đọc tin nhắn Zalo biết được mật khẩu ngân hàng

Theo hồ sơ, chị D và chị L đều là công nhân của Công ty TNHH K. Chiều ngày 12-11-2025, trong lúc làm việc tại công ty, khi thấy điện thoại hết pin, chị D đưa điện thoại cho chị L để nhờ L sạc pin hộ.

Do làm việc cùng nhau, L thường xuyên mượn điện thoại của chị D để sử dụng nên L biết mật khẩu khóa màn hình điện thoại của chị D. Quá trình sạc pin điện thoại của chị D, L mở khóa màn hình điện thoại thì thấy điện thoại đang sử dụng mạng dữ liệu di động, L truy cập vào ứng dụng mạng xã hội Zalo của chị D đọc nội dung tin nhắn giữa hai vợ chồng của chị D và biết được mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị D.

Sau khi biết được mật khẩu ngân hàng L đã sử dụng điện thoại của chị D đăng nhập vào ứng dụng của ngân hàng thấy số dư tài khoản là 16,5 triệu đồng thì L đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị D để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Sau đó, L đã thao tác chuyển khoản hai lần với tổng số tiền 13,5 triệu đồng, từ tài khoản ngân hàng của chị D đến tài khoản của chị L2 là người bán quán nước gần nhà trọ của L với mục đích sau khi tan làm về thì rút tiền mặt từ chị L2. Để tránh phải xác thực sinh trắc học việc chuyển tiền nên lần thứ nhất L chuyển số tiền 9,5 triệu đồng, lần thứ hai chuyển số tiền là 4 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của chị D, L để điện thoại của chị D tiếp tục sạc tại vị trí dây chuyền, rồi L sử dụng điện thoại của mình để nhắn tin Zalo cho chị L2 để thông báo đã chuyển khoản 2 lần với tổng số tiền là 13.500.000 đồng và khi đi làm về sẽ qua để lấy tiền mặt.

Do L2 không biết số tiền trên là do L chiếm đoạt của chị D nên chị L2 đã đồng ý. Sau đó L đã lấy tiền từ chị L2 và đã chi tiêu hết số tiền trên.

L bị VKSND Khu vực 6 - Ninh Bình truy tố về tội sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Được hưởng án treo

Tại phiên tòa, L thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

VKSND Khu vực 6 - Ninh Bình đề nghị xử phạt bị cáo L mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

HĐXX sơ thẩm nhận định lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở để kết luận lợi dụng việc chị D sơ hở trong việc quản lý điện thoại, L đã sử dụng điện thoại của chị D rồi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của chị D để chiếm đoạt số tiền 13,5 triệu đồng.

Hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 290 BLHS.

HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của L như quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau sự việc xảy ra bị cáo đã cùng gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo…

L là người có nhân thân tốt, bị cáo tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xử phạt L 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.