Cảnh sát bắt giữ 2 tên cướp điện thoại, dây chuyền ở Đồng Nai 30/04/2026 17:46

(PLO)- Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm dùng dao khống chế một thiếu niên rồi cướp nhiều tài sản.

Ngày 30-4, Công an xã Tân An (TP Đồng Nai) đã bắt giữ được hai nghi can thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27-4, công an xã tiếp nhận thông tin về việc cháu KH (16 tuổi) bị hai thanh niên dùng dao khống chế cướp xe máy, điện thoại và dây chuyền tổng trị giá khoảng 41 triệu đồng tại đoạn đường vắng thuộc ấp 2 (xã Tân An).

Một trong hai nghi can trong vụ cướp tài sản táo tợn. Ảnh: CAĐN.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an xã Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai để điều tra, truy bắt nghi can gây án.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khoanh vùng, bắt giữ được hai nghi phạm gây án gồm: Lâm Văn Nhật Minh (24 tuổi, trú TP.HCM) và Phan Chí Nghị (25 tuổi, trú TP Đồng Nai) cùng tang vật liên quan.

Qua lời khai của hai nghi phạm, trước đó đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản trên các địa bàn lân cận.