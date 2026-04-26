Dùng dao cướp xe máy ở TP.HCM chạy trốn xuống Đồng Nai thì bị bắt 26/04/2026 15:17

(PLO)- Sau khi dùng dao khống chế chủ nhà cướp xe máy ở TP.HCM rồi lẩn trốn ở nhà nghỉ tại Đồng Nai thì bị công an bắt giữ.

Công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp tài sản.

Trước đó, chiều ngày 24-4, Công an phường Long Bình nhận thông tin phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM về việc xác minh, truy bắt một nghi phạm dùng hung khí cướp tài sản.

Đoàn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở phường Long Bình. Ảnh: CAĐN

Đến chiều ngày 25- 4, lực lượng Công an phường Long Bình phát hiện một thanh niên có đặc điểm trùng khớp với thông tin truy xét đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn nên đã khống chế, bắt giữ an toàn.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Đinh Minh Đoàn (25 tuổi, thường trú TP.HCM).

Đoàn khai nhận vào khoảng 3 giờ ngày 22- 4 đã mang theo dao Thái Lan đột nhập vào nhà bà Trần Thị Hoàng (trú tại TP.HCM), dùng hung khí đe dọa để cướp một xe máy Yamaha Sirius rồi tẩu thoát về hướng Đồng Nai.