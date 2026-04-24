Đâm tử vong chủ tiệm cầm đồ để cướp tài sản đã cầm cố 24/04/2026 07:49

(PLO)- Người đàn ông ở Quảng Trị đâm chết chủ tiệm cầm đồ để lấy lại tài sản đã cầm cố.

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Đồng Sơn.

Đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, ngụ phường Đồng Sơn) để tiếp tục điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các ngày 20 và 21-4, Nguyễn Văn Dũng đem điện thoại, xe máy đến cầm cố tại nhà bà TTT (60 tuổi, ngụ cùng địa phương) để vay tiền tiêu xài.

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ điều tra. Ảnh: MT

Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột.

Khi bị gia đình phát hiện, yêu cầu trả số tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản ở tiệm cầm đồ để có tiền trả lại.

Khoảng 13 giờ ngày 23-4, Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà TTT, giả vờ nói đến trả nợ rồi yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.

Khi bà T đưa giấy tờ cầm cố cùng 9,2 triệu đồng, Dũng rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế bà T. Mặc cho bà T chống cự, kêu cứu Dũng dùng dao tấn công nhiều lần vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi tại cơ quan công an. Ảnh: MT

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp công an địa phương khẩn trương truy xét. Chỉ sau khoảng 2 giờ, Nguyễn Văn Dũng đã bị bắt giữ cùng hung khí gây án.