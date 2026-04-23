Sau tiếng cãi vã lớn, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại nhà riêng 23/04/2026 17:24

(PLO)- Công an đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc người phụ nữ tử vong.

Chiều 23-4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án khiến một phụ nữ tử vong vào trưa cùng ngày.

Khoảng 14 giờ ngày 23-4, Công an phường Đồng Sơn nhận tin báo của người dân về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại nhà bà Trần Thị Th (60 tuổi, đường Lý Thái Tổ).

Hiện trường vụ án. Ảnh: MT.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân khu vực nghe tiếng cãi vã, xô xát phát ra từ nhà bà Th. Sau đó, một nam thanh niên rời khỏi hiện trường trong trạng thái vội vã.

Khi vào kiểm tra, mọi người phát hiện bà Th nằm bất tỉnh trên ghế phòng khách, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt. Tuy nhiên, nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và tử vong sau đó.

Nguyễn Văn Dũng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: MT.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú tại TDP Ba Đa, phường Đông Sơn). Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.