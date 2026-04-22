Công an xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự 22/04/2026 21:59

(PLO)- Công an nhanh chóng vào cuộc trước sự việc nhiều thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng được người dân đăng tải clip, livestream lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

Trước đó, ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận nguồn tin báo tội phạm từ người dân.

Thông tin phản ánh về tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra vào đêm ngày 18-4 rạng sáng ngày 19-4.

Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án và xác định nhiều thanh thiếu niên liên quan vụ việc. Ảnh: MT

Cụ thể, tại khu vực Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà), một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao.

Nhóm này mang theo hung khí và liên tục rượt đuổi nhau trên phố. Nhóm phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương hướng về phía chợ Đông Hà.

Hung khí nhóm thanh thiếu niên mang theo. Ảnh: MT

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người dân tập trung tại sân Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh để quay video, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý hoang mang cho người đi đường.

Sau khi xác minh nguồn tin và thu thập đầy đủ tài liệu, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý nghiêm.