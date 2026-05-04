Cựu cán bộ chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng tiền mã hóa được giảm án 04/05/2026 16:25

(PLO)- HĐXX quyết định giảm án cho cựu cán bộ có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa, từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Huy Lợi trong vụ án chiếm đoạt tiền mã hóa.

Sau khi xem xét kháng cáo, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Lợi từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Dương Tuấn Anh là Phó Giám đốc, Nguyễn Huy Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng là cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử, thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Tòa giảm án cho cựu cán bộ chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng tiền mã hóa. Ảnh minh họa/PLO

Các bị cáo này được phân công tham gia công tác xác minh trong chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet, xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.

Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của chị T và anh H (là những người liên quan trong chuyên án), các bị cáo Lợi, Hoàng và Tuấn Anh đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của chị T và anh H.

Cụ thể, ngày 29-10-2021, quá trình kiểm tra điện thoại của chị T, Lợi phát hiện tài khoản Binance của chị T có 530.132 USDT (tương đương hơn 12 tỉ đồng) và 500,9 đồng C98 (tương đương hơn 40 triệu đồng).

Khi đó, bị cáo Lợi đã truy cập trái phép vào tài khoản của chị T, thực hiện các lệnh chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của Lợi để sử dụng cá nhân.

Tương tự, ngày 29-10-2021, khi kiểm tra điện thoại của anh H, Nguyễn Ngọc Hoàng phát hiện tài khoản Binance của anh H có 199.999 USDT (tương đương hơn 4,6 tỉ đồng), nên gọi điện báo cho Dương Tuấn Anh thì Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền mã hóa này.

Theo sự hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh H chuyển đổi 199.999 USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Dương Tuấn Anh, sau đó cả hai chia nhau số tiền mã hóa để hưởng lợi.

Quá trình điều tra, ngày 17-2-2025, Nguyễn Ngọc Hoàng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Bị cáo Hoàng đã tác động đến gia đình nộp số tiền 1,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Huy Lợi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, tác động đến gia đình nộp số tiền 11,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, Dương Tuấn Anh bỏ trốn, đã bị truy nã nên Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau.

Ngày 29-1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Huy Lợi 9 năm tù, Nguyễn Ngọc Hoàng 7 năm tù, cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của 2 bị cáo là rất nghiêm trọng, thuộc nhóm tội tham nhũng trong chính cơ quan tư pháp. Pháp luật không có vùng cấm, dù bất cứ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, qua đó để củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.