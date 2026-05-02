Thay đổi ngày xét xử phúc thẩm với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 02/05/2026 14:38

(PLO)- Một số bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm cũng bị xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek nên không thể trích xuất ra Hà Nội trong cùng thời gian.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vừa thông báo thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Thanh Phong, bị cáo Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) và 32 bị cáo khác.

Trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8-5-2026. Tuy nhiên, lịch xét xử nói trên trùng với lịch xét xử của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đối với vụ án Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Avatek.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Một số bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm đang bị tạm giam tại trại T17- Bộ Công an và cũng bị xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek, nên không thể trích xuất được ra Hà Nội trong cùng thời gian.

Các bị cáo đều bị truy tố theo điều luật quy định buộc phải chỉ định người bào chữa theo Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các luật sư của các bị cáo có văn bản đề nghị hoãn phiên tòa ngày 6 đến 8-5, để có thể tham gia bào chữa cho các bị cáo được đầy đủ tại cả hai vụ án.

Để bảo đảm quyền được tham gia phiên tòa của các bị cáo và bảo đảm quyền được bào chữa theo quy định pháp luật, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội thông báo thay đổi thời gian mở phiên toà xét xử vụ án tại Cục An toàn thực phẩm sang các ngày 20 đến 22-5.

Trước đó, tháng 1-2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án. Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Về phía doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Từ 2018-2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền sau đó hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ.

Sau khi được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga đồng ý chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù; bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Hùng Long, cựu Cục phó An toàn thực phẩm, án 12 năm tù. Chồng bị cáo Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, bị tuyên 5 năm tù về tội nhận hối lộ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, Nguyễn Hùng Long kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, 31 bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo.