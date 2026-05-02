Sắp xét xử phúc thẩm cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM 02/05/2026 17:15

(PLO)- Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc.

Ngày 4-5 tới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) và các bị cáo khác.

Trước đó, tháng 2-2025, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Bị cáo Phạm Văn Cách nhận án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, đây là vụ án tham nhũng trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động tội phạm diễn ra từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện nên khó khăn trong việc điều tra, xử lý.

Với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, câu kết với ông Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang (cũ) và của người dân cùng chi trả.

Để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, ông Quyền đã chỉ đạo kế toán trưởng nhiều lần đưa hối lộ, số tiền 700 triệu đồng, cho cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại.

Ngoài ra, quá trình Công ty dược Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, ông Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỉ đồng để không bị gây khó khăn.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh BHYT tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM. Bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện này.

Sau khi ông Cách bị khởi tố, ông Huỳnh Nguyễn Lộc đã chuyển 7 tỉ đồng vào tài khoản của Bùi Thị Thanh Hương (con dâu ông Cách) để trả lại một phần tiền chi phí hoa hồng đã nhận từ ông Cách.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm khách thể quan trọng được pháp luật bảo vệ, xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan y tế, cá nhân có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan y tế.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự tội đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Cách cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.